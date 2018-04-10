北京怀柔一小区非法医美场所被取缔

从14时一直蹲守到20时40分，6个多小时不敢动地儿。这不是警察在围捕犯罪嫌疑人，而是北京市怀柔区卫生计生监督执法人员与涉嫌非法行医者的较量。经过这场蹲守，一个深藏小区内的非法医疗美容场所被取缔。

近日，北京怀柔群众举报某小区内有涉嫌从事非法医疗美容的行为，怀柔区卫生计生监督执法人员迅速前往现场查处，却扑了一个空。

原来，该场所位于某小区的一套居民住宅内，经营非常隐蔽。经营者往往通过电话或微信等方式联系顾客，按约定的时间从事非法医疗美容经营活动，而在没顾客的时候则大门紧闭。“为尽快查清这户住宅里的违法事实，我们只得采取蹲守的办法。为加大打击力度，我们还联合了怀柔区公安、工商、食药等部门人员一起蹲守。”北京市怀柔区卫生计生监督所一位现场执法人员说。

经过6个多小时蹲守，执法人员总算把该场所的经营负责人给堵住了。经查，该场所为商住两用住宅，未取得工商营业执照和相关部门核发的经营许可证。现场检查发现美甲、护肤等相关器械和产品，未发现医疗器械、药品及诊疗行为。根据群众举报线索，执法人员对行为人进行了现场调查，对其涉嫌的违法经营问题提出了处理意见，没收了相关经营产品。对其涉嫌非法行医问题还将进一步调查取证，一经查实，针对其违法事实将进行相应的行政处罚。