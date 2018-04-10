影像组学模型可预测肺癌患者预后

近日，中国科学院自动化研究所分子影像院重点实验室与上海市肺科医院放射科、广东省人民医院放射科、四川大学华西医院呼吸内科、中国医学科学院肿瘤医院PET-CT中心合作，将影像组学应用于EGFR突变型四期非小细胞肺癌的靶向治疗疗效评估中，构建了辅助临床决策的影像组学模型。专家指出，利用此模型可在治疗前对患者的预后风险进行准确分级，为制订更加合理的临床治疗方案提供新的依据。相关研究成果发表在《临床癌症研究》上。

美国国家综合癌症网络最新治疗指南称，使用酪氨酸激酶抑制剂（TKI）进行靶向治疗，是对具有EGFR突变阳性的四期非小细胞肺癌的首选治疗方式。但经一线EGFR-TKI治疗后，约一半患者在10个月左右会出现耐药，原因在于患者产生了EGFR T790M等耐药基因突变。因此，提前区分出容易耐药的患者对于治疗方案的选择有重要的临床价值。但目前临床上仍然缺乏有效的TKI靶向治疗疗效预测的方法和手段。

该研究团队对314例接受TKI治疗的EGFR突变型四期非小细胞肺癌患者的治疗前CT影像进行深度解析，并构建了基于影像组学的预后预测模型，并将患者分为病情恶化缓慢预后良好的慢进展组和恶化迅速预后差的快进展组。研究人员发现，快进展组患者的无进展生存期获益比慢进展组少50%，表明该影像组学模型可有效预测患者TKI靶向治疗预后。

同时，研究人员还将这两组患者与56例接受普通化疗患者的无进展生存期进行对比并发现，慢进展组优于化疗组，而快进展组则与化疗组无显著差异。