世界最小龄患儿肝巨大肿瘤被切除

哈尔滨医科大学附属第一医院儿外科许芝林教授团队于近日成功为一名仅有9个月大的男婴霖霖实施了ALPPS术（分阶段肝巨大肿瘤切除术）。患儿目前生命体征平稳，绝大多数化验指标已恢复正常，并开始进食。据检索，国内外1岁以内婴儿以前无接受ALPPS手术的报道。

霖霖每次进食后都会频繁呕吐，同时还伴有间断性发热、食欲减少、睡眠较差等症状。家人带霖霖来到哈医大一院儿外科。经过科主任许芝林和王龙副教授触诊查体及影像学检查后确定：霖霖大部分肝脏已被肿瘤侵蚀；经专业医学软件测算发现其正常肝组织占比仅22.74%，临床初步诊断为“肝囊腺瘤”。

霖霖仅有9个月大，如果剩余肝组织占比不足30%，施行肿瘤切除术会引起仅存的肝组织急性衰竭，而且没有先例可供借鉴。在孩子父母恳求下，许芝林医疗团队决定尝试采用ALPPS术挽救幼小的生命。

ALPPS术是目前国际肝胆外科领域最具创新突破性的新技术，仅在国内成人肝胆外科中开展了四五年。这种手术方式最重要的作用就是针对剩余肝体积少于30%的患者分期手术，第一期完成肝脏离断，门静脉右支结扎，使血液大部分转向剩余正常肝组织，加之肝离断后创伤的刺激使剩余正常肝组织在短期内迅速增长，以达到二次肝肿瘤切除的要求。

许芝林团队术前反复研究手术方案、分期阶段可能出现的各种并发症或状况，反复在成人ALPPS术基础上，根据其个体数据做出调整、改良，采用相关专业医学测算软件不断精确各种相关数据，并多方查阅资料与文献数据。在充分准备下，于今年3月27日为霖霖施行了第一阶段手术。术后第6天查体，霖霖生命体征正常，肝功能恢复，正常肝脏组织从128立方厘米（22.74%）增长到179.8立方厘米（40%），为第二阶段手术创造了必要条件。4月4日，霖霖接受了第二次手术——根治性肝肿瘤切除术（肝脏右三叶切除术）。目前，患儿术后剩余正常肝脏组织已增大近3倍。