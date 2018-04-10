“点心”，点缀生活之美

衣食住行，是人们日常生活须臾不可缺的部分。而“食”文化更是与人们的日常生活紧密相关，并日益成为对美的生活、美的人生的追求目标。美食之美，美在生活；美在追求，美在满足。中华民族的食物，可谓琳琅满目，中华民族的美食文化，源远流长。今天与大家一起从“点心”说起，谈一谈食物的生活之美。

点心，自唐代以后就有这样的说法，“世俗例以早晨小食为点心，自唐已有此语。”可见民众的日常生活中，已习惯在早晨之际，食用各式各样的点心，来增添生活情趣。南宋之际，“点心”一词的内涵却开始变得丰富起来。据说当时有一位抗金女英雄名叫“梁红玉”，令下属制作美味的糕点来犒劳士兵，以表自己的“点点心意”，于是“点心”一词，开始在指代食物的基础上，还意味着“心意”。

我国古代的点心，又称小食或零食，常在正餐之外食用，一般是指干果、坚果、蜜饯、糕点、饮品等。各式各样的点心，有枣泥山药糕、麻花、酥饼、月饼、驴打滚、豆汁、冰糖葫芦等等，不仅制作精美，还蕴含着不同的故事，常常被诗人、作家写进自己的文学作品中，传承“点心”文化的同时，更加真切地表达了自身的审美追求与生活趣味。

苏东坡曾以“月饼”为题，作诗一首：“小饼如嚼月，中有酥和饴。默品其滋味，相思泪沾巾。” 将小饼喻作月饼，以嚼月的口感品味其内陷儿酥与饴，滋味如同天上的月亮一般美好，使月饼从简单的食物升华至精神寄托，似月以寄相思，东坡也因此被称为“月饼之父”，每当皎月当空时，常使人想到东坡公“但愿人长久，千里共婵娟”的经典诗句。月圆之际，吃月饼这一点心也开始成为一种习俗、民俗文化而流传至今。

曹雪芹更是在《红楼梦》中，描述了一个与点心有关的情节：“秦可卿身体不适，贾母便派人送给她‘枣泥山药糕’。秦可卿对前去探望的王熙凤说：‘昨日老太太赏的那枣泥馅的山药糕，我倒吃了两块，倒像克化得动似的。’凤姐儿答道：‘明日再给你送来。’”看来，点心这一小食，不仅具有增添气力的作用，还有营养滋补的功效。

俗语说：“美食不如美器。”中国古代的文人好点心，遂将其美化、雅化，除了书中的情节，诗中的描写，还配搭以盛食的器皿、盘、碟、盒等，都极其精美，成为文玩古董，而点心则因此多了一份典雅气息，以美味的食材、口感、装饰进入寻常百姓家，成为人们“平日之所需，生活之点缀”，演变为中国饮食文化中的一部分。

点心点心，点点心意，点缀着你我的生活。点心这一美食，之所以能够深入人心，深受喜爱，不仅仅在于它的视觉之美、味觉之美、嗅觉之美，更与人们一种“吃在嘴里，甜在心里”的被宠溺的心理满足密不可分。