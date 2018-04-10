校园餐不该成“浪费餐”

近日，有关校园餐饮浪费的话题引起了广泛关注。根据中科院地理科学与资源研究所发布的报告，中小学生的食物浪费明显高于城市餐饮浪费的平均水平。调查显示，学生营养餐人均浪费216克，约占供应量的三分之一。也就是说，每份营养餐都有三分之一被倒掉了。

一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。从数据来看，中小学校园配餐浪费现象已经到了“触目惊心”的地步。根据该报告调查，某大城市中小学生每年校园餐饮的浪费总量估算值约7780吨，折合成经济损失约1.6亿元——一座城市尚且如此，如果再把范围扩大到全国，损失无疑将更为惊人。

中小学校园配餐为什么浪费严重？其原因不外乎两方面：从餐饮供应来看，营养餐菜色单一，口味不佳，不好吃；站在学生的角度，部分学生挑食、偏食，饮食习惯不好，存在勤俭节约意识不强等问题。而其中，“不好吃”无疑发挥着至关重要的作用。根据中小学校园餐饮满意度调查，只有14%的学生对校园餐饮表示满意，超过八成学生对其口味、质量打了差评——正是由于营养餐不好吃、学生不爱吃，才使得很多人选择“用脚投票”，宁愿点外卖、走出校门也不在学校用餐。

应该说，想让校园配餐满足所有学生的需求，无疑是一大难题。正所谓“众口难调”，配餐公司一般都是标准化生产，而学生们口味不同，饮食习惯各异，供需之间无法完美契合也在情理之中。此外，再加上储存、配送等客观因素的影响，中小学校园配餐的确在口味、口感等方面难以尽如人意。当然，这也并不意味着中小学校园配餐就没有提升的空间，更不意味着中小学校园餐饮浪费现象就没有改善的余地。

对此，怎么办？必须从供需两端发力。从供给来看，简单来说就是要让营养餐更好吃。比如，加强对配餐企业的筛选，引入竞争机制，促使企业丰富配餐的种类，同时尽可能地提供精准化、个性化的服务，满足学生多样化的需要。即便部分配餐企业做不到这些，那至少可以尝试设置大小份，按需供给，减少粮食浪费；可以尝试优化从制作、运输到发放的流程，提升配餐速度，改善菜品口味。此外，当前已有学校采取市场运作、家校监督的模式，让家委会和老师代表通过实地考察、投票等选择企业，由家长代表每天检查菜品的卖相、口味等，使相关企业不敢有半点含糊，通过强化监督倒逼企业为学生们提供安全可口的饭菜。这种模式，值得借鉴。

从需求端来看，中小学生不爱吃校园配餐与其饮食习惯、膳食观念等密切相关。很多孩子存在挑食、偏食等问题，对此有必要通过“润物细无声”的方式，逐渐培育孩子们健康的饮食习惯，让更多孩子学会珍惜食物，进而对食物浪费主动说“不”。