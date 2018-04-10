我国手足口病将进入流行季 预计今年整体流行强度高于去年

在4月9日召开的例行新闻发布会上，国家卫生健康委员会相关司局负责人毛群安表示，我国手足口病将进入流行季，预计今年整体流行强度高于2017年。鉴于既往手足口病导致的重症和死亡病例中始终以EV71为主，各地要加强EV71灭活疫苗接种指导，积极开展疫苗接种。

手足口病是由多种肠道病毒引起的儿童常见传染病。监测结果显示，2018年3月我国手足口病报告病例约2.8万例，是2月疫情的2倍以上，报告病例数开始上升，即将进入流行季节。手足口病可引起重症和死亡，主要由肠道病毒71型（EV71）引起。自2010年以来，手足口病发病数一直位列我国法定报告传染病首位，每年平均报告病例数约206.7万，死亡数位列法定报告传染病前五。

日前，国家卫生健康委员会发布《关于加强2018年重点地区手足口病防控工作的预警通知》，要求各地加强EV71灭活疫苗接种指导，积极开展疫苗接种；加强疫情监测研判，科学制定防控策略和措施，有效落实各项防控措施；采取多种形式，加强联防联控，提高群众防护意识和能力。

国家卫生健康委员会已针对公众印发了手足口病防控核心信息，提醒广大群众特别是儿童家长，主动了解手足口病防控知识。