手足口病逐渐进入流行期

人民网北京4月9日电 （记者白剑峰）记者从国家卫生健康委员会今天举行的发布会上获悉：今年是手足口病高峰年，3月份全国手足口病报告的病例已经达到2.8万例，是2月份的两倍以上。病例报告数开始上升，预示着手足口病逐渐进入流行期。

毛群安指出，手足口病是由多种肠道病毒引起的儿童常见传染病。2010年以来，发病人数一直位列我国法定报告传染病的首位，每年平均报告病例数达到了206万例，因病死亡的人数也位列法定报告传染病的前5位。近年来，全国手足口病呈现了隔年高发的特点。预计今年手足口病整体流行的强度将高于去年。

中国疾控中心传染病预防控制处研究员张静指出，EV71疫苗是我国有独立知识产权的疫苗，其安全性和免疫原性非常好，保护率达到95%，5年的持续保护率仍达到85%以上，此疫苗是预防EV71感染手足口病的重要武器。

专家提醒，家长应主动了解手足口病防控的知识，重点做好儿童个人和环境卫生，主动接种疫苗。在手足口病高发的时期，尽量少去公众场所，一旦出现了发热、出疹等情况应及时就医，并居家隔离。

《 人民日报 》（ 2018年04月10日 13 版）