沙尘暴蓝色预警 预计下午即散

中央气象台9日18时发布沙尘暴蓝色预警。本次沙尘强度如何？何时结束？为何近期频发沙尘天气？对此，中国气象局环境气象中心高级工程师饶晓琴回答了记者提问。

饶晓琴称，受冷空气大风影响，我国西北华北地区将出现一次沙尘天气过程。10日白天以后地面风力加大，会转为扬沙过程，能见度不会太低，沙尘本地沉降和向下游扩散稀释较快，整个过程减弱消散较快。

近期频繁的沙尘天气，与这一时期的天气气候特点联系紧密。冬春交替，气温升高快，地表解冻，土质疏松，沙源区热力不稳定，加上冷空气活动比较频繁，因此容易出现沙尘天气。截至目前，今年共出现了7次沙尘天气过程，比去年同期的4次明显偏多，但与常年同期的7次至8次相近。

本次沙尘过程对北京的影响是，受气旋东移、高空输送带来弱浮尘影响，造成城市大气环境首要污染物的PM10浓度上升。到10日白天，随着风力加大，也会叠加一些本地扬沙的影响，整个过程预计10日下午逐渐消散。与3月28日北京地区的沙尘过程相比，本次强度和持续时间都比上次弱。冷空气很快就会过来，沙尘消散较快。（新华社）