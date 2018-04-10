114处养老中心等您出资

市民政局昨天首次发布公告，公开了全市应建却未建“养老照料中心”的空白区域，多达114处。市民政局表示，将支持和鼓励您出资、出地儿、出人手，参与养老照料中心的建设。

每个街道将有养老中心

按照本市规划，到2020年，除偏远山区外，每个街道乡镇均应建设一所养老照料中心。截至2018年3月，全市尚有114个街道乡镇未能启动养老照料中心建设。为鼓励社会资源参与，市民政局近日在官方网站发布公告，公开全市114处养老照料中心应建未建空白区域，根据名单，龙潭街道、和平里街道、朝外街道、呼家楼街道、小关街道、海淀街道、花园路街道、永定路街道、曙光街道、太平桥街道、马家堡街道等均为养老照料中心空白地区。鼓励社会力量投资或利用自有闲置设施，采取盘活存量资源等方式，积极参与空白区域养老照料中心建设。

市民政局、各区民政局设立专门咨询电话，从建设流程、手续办理、实地指导等方面给予积极支持。了解全市应建未建空白区域详细情况，以及市、区民政部门咨询电话，可登录“北京市民政局官方网站”进行查询。

空白区域遍布14个区

此次公开的114处养老照料中心应建未建空白区域遍布14区，名单中未见西城、石景山两区，意味着已完成任务。其中，位于首都功能核心区的东城区2处；城市功能拓展区的朝阳区7处、海淀区8处、丰台区7处；城市发展新区的通州区6处、顺义区19处、大兴区12处、昌平区10处、房山区12处；生态涵养发展区的门头沟区6处、怀柔区4处、平谷区4处、密云区8处、延庆区9处。2018年，将正式启动114个应建未建空白区域的养老照料中心建设。其中，年内首都功能核心区、城市功能拓展区、城市发展新区、生态涵养发展区按照100%、80%、40%、30%比例推动应建未建的空白区域建设。鼓励有意愿、有实力的社会资源，采取品牌化、连锁化和多种形式合作方式参与全市空白区域的养老照料中心建设。

最高可享450万元补贴

社会力量参与养老照料中心建设的形式包括新建、扩建、改建和完善功能4种，可获得一次性床位建设、设备购置、床位运营、辐射居家服务等政策补贴，每家养老照料中心最高可享受床位建设补助和设备购置补助合计450万元。其中，采取新建或扩建方式建设养老照料中心的，每新增一张床位资助2万元，最高资助金额300万元；依托现有养老机构按功能要求，采取改造和完善功能方式建设养老照料中心的，可按照改造费的50%予以资助，最高资助金额150万元。此外，根据养老照料中心设备配置标准，可按设备购置总额的50%予以资助，最高资助金额150万元。（记者 崔红）