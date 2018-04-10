北京首批31家“放心肉菜示范超市”揭晓

随着盒马鲜生西直门店等35家超市报名申请参加北京市第二批“放心肉菜示范超市”创建，北京市已顺利完成第一批创建工作，一共有31家超市通过评审验收。4月3日，北京市连锁经营协会向31家超市发放北京市首批“放心肉菜示范超市”牌匾。

据北京市食品药品监管局食品流通处处长纪晔介绍，自2017年7月北京市召开“放心肉菜示范超市”动员部署大会以来，按照“政府倡导、企业自愿、多方参与”的原则，全市共有36家超市进行了申报。由政府部门、第三方机构、媒体代表、食品安全专家组成的评选组，根据《北京市创建放心肉菜示范超市审评细则（试行）》，对36家超市进行评选，并将名单向社会公示，最终31家被评为首批“放心肉菜示范超市”。

北京市连锁经营协会负责人表示，将对授牌的“放心肉菜示范超市”实施动态管理。从2018年起，每年开展复核，对不符合授牌标准以及发生重大食品安全问题的示范超市，将予以摘牌并向社会公开摘牌原因。被摘牌超市整改措施到位两年后，才可重新申请参与创建活动。