河南21批次食品抽检不合格

近日，河南省食品药品监管局组织抽检了调味品、肉制品、酒类、饮料、方便食品、食用农产品、糕点、餐饮食品、乳制品、炒货食品及坚果制品10大类食品991批次样品，抽样检验项目合格样品970批次，不合格样品21批次。

不合格产品包括：禹州市嘉昊副食商行销售的标称平顶山市康达食品有限公司生产的1批次哇！土豆（调味面制食品），菌落总数检出值超标；新郑市辛店镇老百姓生活超市销售的标称商丘市佳得利食品有限公司生产的1批次烤椰子面包，防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和检出值为1.4，标准规定为不大于1，霉菌检出值超标；民权县绿洲刘师傅早餐店销售的1批次油馍头，铝的残留量（干样品，以Al计）检出值超标；荥阳市克华便利店销售的标称睢县佳龙食品有限公司生产的1批次素螺丝肉（调味面制食品），菌落总数检出值超标；西平县亲人生活超市销售的标称河南朗陵罐酒有限公司生产的1批次朗陵罐酒，酒精度检出值为46.7%vol，标准规定为50±1.0%vol；漯河天地顺商贸有限公司超市销售的1批次散固始鸡柴鸡蛋，恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）检出值为4.70μg/kg，标准规定为不得检出；漯河市郾城区沙北李帅海鲜商行销售的1批次中华鲟，恩诺沙星（以恩诺沙星与环丙沙星之和计）检出值超标；漯河市物美廉商贸有限公司新世界店销售的1批次香菇，氯菊酯检出值超标等。

河南省食药监局针对抽检发现的问题，已要求郑州、开封、平顶山等地食品药品监管部门对涉及单位依法处理，责令查清不合格产品的批次、数量、流向，召回不合格产品，采取下架等措施控制风险，分析原因进行整改，并依法予以查处。

（冯欢欢）