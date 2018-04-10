疱疹病毒组装机制揭示

《科学》杂志近日以研究长文形式在线发表了饶子和院士团队王祥喜研究员等揭示疱疹病毒组装机制的研究论文。该工作为进一步研究病毒核衣壳与包膜蛋白的组装以及为疱疹病毒的抗病毒治疗奠定了基础，同时，能够以结构为基础将疱疹病毒设计成溶瘤病毒，为治疗肿瘤提供了广阔的应用前景。

据了解，疱疹病毒是在世界范围内广泛传播的一大类双链DNA病毒，包含病毒的种类众多，能够感染包括人类在内的多种哺乳动物。世界卫生组织2017年1月的数据显示，全球约有42亿50岁以下的人（约80％）感染单纯疱疹病毒。

疱疹病毒直径约为200nm，包含表面囊膜、蛋白质中间层、核衣壳颗粒和DNA核心四层结构。其中，核衣壳的直径约为125nm，在病毒的复制、组装、成熟以及侵染过程中都起到非常重要的作用。

据介绍，核衣壳包含A、B、C三类，三类核衣壳均为非标准正二十面体。A型核衣壳内部为空，不包含其他蛋白和病毒基因组；B型核衣壳内部包含支架蛋白；C型核衣壳内部包含病毒基因组，并可以逐渐成熟，成为具有侵染增殖活性的成熟病毒。过去20年，国际上很多科学家试图用冷冻电镜技术解析疱疹病毒核衣壳的三维结构，然而由于颗粒尺寸太大，导致冰层过厚、信噪比降低和埃瓦尔德球效应，科研人员在这方面进展缓慢。

饶子和团队的工作首次报道了疱疹病毒α家族的2型单纯疱疹病毒核衣壳的3.1 的原子分辨率结构，阐明了核衣壳蛋白复杂的相互作用方式和精细的结构信息，并提出了疱疹病毒核衣壳的组装机制。这一工作被业内专家评论为“堪称病毒结构研究的巅峰之作，甚至在某种意义上突破了传统冷冻电镜研究的极限”。（记者操秀英）