山西孕妇可免费进行产前筛查 高风险者将被重点关照

4月9日，记者从山西省卫生计生委获悉，该省将为怀孕妇女提供免费产前筛查与诊断服务。对于基层筛查发现的高风险孕妇，医疗机构要按规定将其转往产前诊断机构做进一步检查。

依据相关实施方案要求，符合下列条件之一的怀孕妇女均为免费服务对象：女方为本省户籍的；男方为本省户籍、女方为外省户籍的；居住在本省6个月以上的流动人口。

免费服务内容包括产前筛查和产前诊断，具体包括针对产前筛查神经管缺陷高风险的孕妇，提供产科系统超声诊断；针对产前筛查21-三体综合征、18-三体综合征高风险的孕妇，提供羊膜腔穿刺术、胎儿细胞培养的染色体核型分析或染色体非整倍体快速诊断。

在山西省提供孕产妇保健服务的医疗卫生机构内，孕妇每孕次享受一次免费产前筛查服务，高风险孕妇每孕次享受一次免费产前诊断服务。

如果孕妇通过产前筛查被确定为高风险，所在县级妇幼保健机构会及时通知孕妇本人。孕妇要主动到县级妇幼保健机构领取转诊单，前往产前诊断机构进一步接受产前诊断服务；如果高风险孕妇自愿选择进行外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断服务的，财政按1000元/人的标准给予补助，其它费用自理。(完)