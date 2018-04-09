冷水洗脸，美容保健！用好“三水” 受益一生

水，对人而言，有“内服”和“外用”之分。“晨起一杯水，坚持洗肠胃”一说，是“内服”。而“外用”，则指“冷水洗脸，温水刷牙，热水泡脚”。

俗话说“冷水洗脸，美容保健”。晨起，用冷水洗脸顿时有头清眼明的感觉，冷水洗脸对大脑神经有较强的兴奋作用，可使人头脑更清醒、精神振奋，对老年人更有好处。冷水使得毛孔收缩，等冷水的刺激消失后，这些血管又会迅速产生反射性的充血扩张，这一张一弛，被人誉为一种良好的“血管体操”，促进了面部的血液循环，改善了局部皮肤组织的营养，可使皮肤充满弹性，增加皮肤的光泽润滑，减缓或消除面部皱纹。冷水洗脸还能锻炼人的耐寒能力，通过冷水对面部及双手的刺激，提高机体对寒冷的适应性；对预防伤风感冒、鼻炎、气管炎等呼吸道疾病，防止面部及双手冻疮有一定作用。当然，有人怕冷，所以冷水洗脸可循序渐进，从夏天开始，坚持至冬季，习惯成自然。

值得注意的是油性肤质的人，并不宜用冷水洗脸，因为油性肤质的人，面部往往会堆积大量皮脂、尘埃和化妆品残留物等，冷水收缩毛孔后就不能有效地把脸洗干净了，不但不能达到美容效果，反而引发或加重痤疮等皮肤问题。所以，油性皮肤的人在第一步做清洁的时候，可以用热水洗脸，清洁干净之后，使用冷水再清洁一次，那样最佳。

健康谚语说：“刷牙用温水，牙齿笑咧嘴。”人的牙齿适宜在35-36.5℃的口腔温度下进行正常新陈代谢。牙膏在温水中会比在冷水中泡沫更丰富，有利于口腔清洁。如果经常给牙齿骤冷骤热的刺激，可能导致牙龈出血、牙龈痉挛或其他牙病。长期用凉水刷牙，会出现“人未老，牙已老”的结局。日本一项调查表明，牙齿的寿命比人的寿命平均短10年以上，根源出在“凉水刷牙”。所以，用温水漱口，既有利牙齿，还利于清除口腔里细菌和食物残渣。

中医认为：“春天泡脚，升阳固脱；夏天泡脚，暑湿可祛；秋天泡脚，肺润肠濡；冬天泡脚，丹田温灼”。足底有几十个穴位反射区，对应人体的五脏六腑各个器官。用热水泡脚，可促进脚部血液循环，降低局部肌张力，对消除疲劳、改善睡眠大有裨益，特别适宜睡眠不好、易手脚冰凉的人。泡脚与针灸、推拿、外用贴剂一样，都是利用“内病外治、活血化瘀”的原理，说到底还是通气血。气血通，病灶就会被新鲜的气血“拔除”。有些人一泡脚身上就会微微出汗，这说明体内的经络是通畅的。泡脚有讲究，泡脚时最好选择较深的桶。水温一般以40至50℃为好。泡的过程中要不断加入热水，泡脚时间控制在15至20分钟为宜。

严晓慧（复旦大学附属公共卫生临床中心）