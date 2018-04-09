如何辨清“真假”春困？为春困解乏支招

随着气温逐渐回升，人们经常感到困倦、疲乏、头昏欲睡……这就是所谓的“春困”现象。但“春困”也有真假之分，辨清真假后才能有的放矢缓解春困。

如何辨清“真假”春困

人们在冬天吃得较多，运动量减少，体重上升，血脂也高了，春天阳气刚刚复苏，皮肤中的毛细血管逐渐舒张，血液流向皮肤增多，流向大脑的血液量相应减少，大脑处于相对供氧不足的状态。于是，有保护性的疲倦状态便产生，以此来代偿脑细胞的供氧不足，人也就容易困倦，由此形成春困。

春困还与缺乏维生素B1有关，而维生素B1肩负有维护神经系统正常代谢和机能的重任。其量不足，神经（特别是大脑）则怠惰。还有观点认为，生物钟节律性的变化是春困的主要原因。寒冬体内交感神经紧张占优势，盛夏副交感神经紧张占优势，春天恰于两种神经紧张状态的交替时期，有时难免“失误”，本来应该是夜间“工作”的神经白天也“上班”，此时人便容易困倦。

所谓假春困，就是那些由器质性病变造成的春困，比如睡眠呼吸暂停综合征，这部分人群往往睡觉时打鼾很严重，因为大脑缺氧而造成的现象很像春困，容易混淆。类似的还有早期的脑梗、甲状腺功能减退、白细胞减少等等，这些病症都会让人感觉特别累，白天很容易犯困、淡漠、疲乏，症状跟春困很相似。此外，还需注意心理问题，有些人其实是早期的抑郁、焦虑，但都会在身体上表现为困乏，也被误认为是春困。

辨别真假春困最基本和最直接的方法就是体检，一年至少一次。如果自我感觉春困很严重，影响工作生活，务必做一次血常规，40岁以上人群建议做颈动脉彩超等。千万不要自己上网搜索医疗信息自诊自医，应尽快去医院检查，排除器质性病变的可能性，让医生提供合适的方法进行调整和治疗。

为春困解乏支招

由疾病引起的倦怠乏力，必需从原发病入手处理。由季节性引起的春困往往通过自我调理就会有所缓解。

首先，注意及时补充营养，摄取充分的蛋白质。适当吃些发阳的蔬菜，如大蒜、韭菜等。其次，生活起居要有规律，尽量早睡早起。早起困难的，可以改变体位，做舒展运动，让阳气动起来。再次，入睡困难的人群可以适当做些脚底按摩、泡脚、听舒缓的音乐或入睡前把房间灯光调暗。有条件的可以中午或下午打个小盹，在一定程度上减少困乏感。另外，要加强运动，可选择跑步、打拳、做操、散步等，使筋骨得到舒展。

巧用茉莉花缓解春困

《中药大辞典》中记载：茉莉花有“理气开郁、辟秽和中”的功效。茉莉花所含的挥发油性物质，具有行气止痛，解郁散结，抗菌消炎和提神功效，可安定情绪及舒解郁闷。茉莉花茶是春季饮茶之上品。巧用茉莉花茶加减，可以帮助不同体质的人群解春困。

气虚质 服用黄芪茉莉花茶（黄芪9克，茉莉花1克）；

阴虚质 服用枫斗茉莉花茶（枫斗5-10克，茉莉花1-3克）；

痰湿质 服用陈皮茉莉花茶（茉莉花1-3克，陈皮5克）；

气郁质 直接饮用茉莉花茶。

方泓（上海中医药大学附属龙华医院中医预防保健科主任医师）