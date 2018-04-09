如何帮助中晚期肝癌患者延长生存期

据中国癌症统计数据估计，2015年中国新发肝癌46.6万例，肝癌死亡例数为42.2万例，是我国因肿瘤导致死亡的第三大致死原因。肝癌治疗已进入多元化的时代，有肝切除、肝移植、射频消融、静动脉栓塞、放疗和靶向治疗。所有的治疗手段当中，能够实现治愈性治疗、达到治愈性效果的有三种，局部消融、肝切除和肝脏移植。

肝癌起病隐匿，尽管外科手术是肝癌的首选治疗方法，但因肝癌患者大多合并基础肝病，或者在确诊时大部分已达中晚期，能获得手术切除机会的患者仅有20%-30%。介入和消融等局部治疗有效，但是发生转移与疾病进展仍不可避免。

针对中晚期不能手术的病例，新的尝试与方法层出不穷。肝切除联合射频消融、针对肿瘤本身的降期治疗等，这些技术的改良都为提升肝细胞癌的切除率提供了新的途径。

外科治疗术后复发率高仍然是肝癌外科治疗的国际性难题。针对肝癌术后复发的处理，是提高肝切除后、肝移植后远期疗效最重要的策略，需要多学科的方法来进行综合防治。分子靶向药物问世后，综合系统治疗开辟了肝细胞癌靶向治疗的新领域，靶向药物的效果到现在为止仍然没有其他类型的药物可以超越。临床研究证明，接受晚期肝细胞癌的两种靶向药物的序贯治疗后，患者中位总生存期延长至26个月，这个重大突破意味着靶向药物能够给晚期肝细胞癌及术后复发患者带来更长的生存期。