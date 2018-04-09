儿童急淋白血病5年生存率近90% 较10年前提升近10%

由上海交通大学医学院附属瑞金医院、国家儿童医学中心——上海儿童医学中心主办的“2018年白血病精准医学国际工作会议”上，国家卫健委儿童白血病专家委员会正式组建，将汇聚血液肿瘤领域顶尖专家共同商讨癌症诊疗“卡脖”因素，共商白血病规范化诊疗、精准医疗新技术应用、医保支付与疾病登记系统等管理体系建设。

由国家儿童医学中心——上海儿童医学中心牵头开展的ALL（小儿急性淋巴细胞白血病）多中心临床研究团队在会上汇报了阶段性成果。报告显示，我国儿童急淋白血病5年以上长期生存率较10年前上升近10%，总体已接近90%，接近国际发达地区水平。同时，团队还研究发现了多个导致疾病复发的主要因素。

根据上海CDC癌症传报系统报告，每10万个15岁以下儿童中就有4.7人患有白血病。据此推算，全国每年新增儿童白血病患者约1.4万人。白血病已成为危害儿童健康的重大疾病之一。

上海儿童医学中心从2005年成立国内首个白血病多中心协作SCMC-ALL2005方案，经过10年摸索和经验累积，由国家儿童医学中心——上海儿童医学中心继续进行新一轮多中心协作，启动CCCG-ALL2015方案（急淋白血病临床诊治方案），发展至今已涵盖全国20个省市地区（包括香港）。此外，CCCG-ALL2015方案作为中国第一个注册的多中心儿童白血病随机对照临床试验，3年来已累积了4200余例入组患者的临床数据。

项目负责人、上海儿童医学中心血液/肿瘤中心汤静燕教授表示，作为迄今质量控制最严格的儿童ALL临床研究，CCCG-ALL2015方案除了定期进行协作组内的横向纵向核查，还引入第三方稽查、微小残留病（MRD）质控检查，严格谨慎地对每一个病例和数据的真实准确性作过程保障。

汤静燕教授介绍说，儿童急淋白血病无病生存率与10年前相比也明显上升，目前2015方案3年无病生存率和生存率分别为87%和94%；发现增加门冬酰胺酶剂量可有效预防髓外白血病的复发，PRPS1基因突变是ALL复发的重要原因之一，ARHGEF12基因多态性和化疗引起的贫血相关等极具意义的研究成果。在技术方面，多中心协作组将引入基于NGS的遗传性血液病分子诊断，以更明确白血病分型，从而开展更精准的治疗。疾病复发是导致儿童白血病死亡病例的最首要原因。儿中心还同时研究利用二代测序新技术建立更精确更敏感的微小残留病灶检测方法，将微小残留病（MRD）可检测水平降低到10-6的范畴，这将进一步有效检测治疗的有效性。

专家组在会上建议全力推进国家层面的儿童肿瘤登记系统、儿童白血病临床研究注册系统、儿童白血病临床研究数据库的建设。这不仅大大提高数据采集的及时性、有效性及准确性，更能打破目前的“信息孤岛”现状，真正地迎来信息融合与数据共享的“医疗大数据”，为我国乃至全球的儿童白血病诊疗提供极其有价值的指导意义。