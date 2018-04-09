生命在于运动！美国97岁励志奶奶爱好举重

据英国媒体4月6日报道，硬举，蹲举和卧举不一定是年轻人的专利。来自佛罗里达州坦帕现年97岁的举重奶奶伊迪丝 特蕾娜最近在波尔克郡老年运动会上以60磅(27千克)卧推和130磅(59千克)硬拉获得两枚金牌。

伊迪丝 特蕾娜每周三次在健身房举重，每年参加六项比赛。最近她参加了一场周六举办的2018年伊迪丝 特蕾娜(以她本人的名字命名)励志公开赛，参赛者从13岁到90岁不等。

特蕾娜表示，自己是在朋友的带动下发掘出了举重特长。特蕾娜在她这个年龄段并没有任何竞争，但她仍激励自己。她的目标是在她100岁生日时完成200磅(90公斤)的硬举。

特蕾娜还希望能激励更多的老年人拿起哑铃或杠铃参加举重运动。她称举重有许多好处，它能提高新陈代谢率、改善心理健康，让你感到更有力量，但无论年龄大小，都要确保在专业人员的指导下掌握正确的要领。 (实习编译：艾思艳 审稿：刘洋)