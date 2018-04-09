研究发现：短时间大量纵饮受伤风险增大

日本近期进入了新生欢迎会的高峰期。据日本《朝日新闻》报道，日本筑波大学调查显示，短时间内大量饮酒的人与正常人相比，饮酒时发生跌倒等事故的风险是后者的25倍。在日本，虽然未成年人饮酒是被严格禁止的，但研究人员同时提醒广大年轻人，避免过度饮酒方式，否则不仅会发生急性酒精中毒，而且受伤的风险也会增高。

日本筑波大学医学医疗系教授助理吉本尚(地域综合治疗医学)团队的研究小组2017年实施了上述研究。他们根据20岁以上的大学生及研究生共计2177人的2013年健康诊断中的回答进行分析。

短时间内大量饮酒的行为被称为“纵酒”，是国际饮酒量的指标之一。把此次调查中，研究小组将“2小时内男性摄入50克以上纯酒精，女性40克以上的情况”定义为“纵酒”。

过去1年间，在调查有这样疯狂饮酒经历的过程中，有1次以上经历的男性693人(约57%)，女性458人(约48%)。

而且，过去1年间经历与饮酒有关骨折、摔伤等受伤事故的有107人(约5%)，其中104人(约97%)1年中体验过1次以上的疯狂饮酒经历。与不疯狂饮酒的学生相比，他们的与饮酒有关的受伤经历是后者的25.6倍。

吉本教授表示：“因为国外的先行研究中是3.9-8.9倍，日本的标准已经定的较高。日本人的酒精代谢能力和体格也产生了一定影响。”

在其他研究中，研究小组也调查了店内的“畅饮制度”对饮酒量的影响。在对大学生群体约560人的回答进行分析中，参与畅饮与不参与相比，前者饮酒量是后者的1.8倍。不仅是一饮而尽，花费时间大量饮酒也很危险。吉本教授指出：“不管自己能喝多少，也不在乎花多少钱喝酒，这样很容易受伤。除对疯狂饮酒的危险性进行教育之外，也应反思畅饮制度。”(实习编译：薛堰之 审稿：王欢)