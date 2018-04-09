手足口病渐入流行期 国家卫生健康委部署防控

国家卫生健康委9日上午举行新闻发布会，疾控局局长毛群安表示，今年手足口病逐渐进入流行期，国家卫生健康委从五方面开展手口足病防控工作。

毛群安指出，手足口病是由多种肠道病毒引起的儿童常见传染病，是中国法定报告的丙类传染病，2010年以来，发病人数一直位列中国法定报告传染病的首位，每年平均报告病例数达到了206万例，因病死亡的人数也位列法定报告传染病的前五位。

据悉，手足口病可引起一些重症和死亡。根据研究发现，这些重症和死亡主要是由肠道病毒71型引起的，简称EV71。近些年来，全国手足口病呈现了隔年高发的特点，预计今年手足口病整体流行的强度将高于去年，也就是说，2018年是高峰年。最近监测发现，3月份全国手足口病报告的病例已经达到2.8万例，是2月份的两倍以上，病例报告数开始上升，这预示着手足口病逐渐进入流行期。

毛群安介绍了手足口病防控的五方面工作。一是国家卫生健康委发布了《关于加强2018年重点地区手足口病防控工作预警通知》，为各地手足口病防控工作提出了工作建议，要求各地结合即将进入手足口病流行季节的情况高度重视，加强联防联控，切实落实各项防控措施。二是手足口病聚集性疫情多发生在托幼机构和学校，故要求各地卫生和健康部门配合教育部门加强对学校和托幼机构的手足口病防控指导，同时按照相关疫情处置规范做好暴发和聚集疫情的发现、应对和处置工作。三是鉴于手足口病导致的重症和死亡病例多由EV71为主，要求各地加强EV71灭活疫苗接种指导，提高疫苗的接种率。四是要求各地按照监测方案要求，加强疫情监测研判，科学制定防控策略和措施，有效落实各项防控措施。五是要求各地采取多种形式，向公众普及手足口病的防控知识，提高公众的防控意识。

毛群安称，希望媒体关注手足口病的防控工作，多宣传手足口病防控的知识、技能，包括EV71疫苗接种的有关知识。国家卫生健康委已经印发了手足口病防控的核心信息，希望媒体注，提醒广大群众，特别是儿童家长主动了解手足口病防控的知识，重点做好儿童个人和环境卫生，主动接种疫苗。在手足口病高发的时期，尽量少去公众场所，一旦出现了发热、出疹等情况，应及时就医，并加强居家隔离。