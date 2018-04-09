全国蚊传疾病进入活跃期 疾控部门提示注意

北京市疾控中心副主任曾晓芃今日表示，现在全国蚊传疾病都进入活跃期，很多朋友还要出去旅游或者工作，不管是境内还是境外。出境的时候特别关注一下当地的蚊虫疾病的情况，增强防病意识，做好个人防护，注射相应的疫苗，合理使用驱蚊剂，一旦出现发热畏寒的症状，应该及时就诊。

国家卫生健康委员会今日召开新闻发布会。有记者问，近年来登革热等蚊媒传染病受到公众的关注，此次爱国卫生月也将此作为重点。主要采取哪些措施，居民应该怎么样才能积极参与其中？

对此，曾晓芃介绍，蚊子的一生分为四个时期，卵、幼虫、蛹、成虫，其中前三个时期都是在水里度过的，所以水对蚊子是非常重要的，这也就决定了灭蚊的主要措施就是清除积水、清除孳生地，是灭蚊最重要的基础工作。所以讲到灭蚊措施的时候，我们也形象得把灭蚊的策略或者措施比喻为一个四层的金字塔，塔基就是公众的宣传，就是让群众知道蚊子有什么危害，蚊子孳生在哪，怎么消除它。金字塔的第三层就是清除孳生地，再往上第二层就是灭幼蚊，塔尖是在非常必要的时候，蚊密度比较高，或者蚊传疾病发生的时候才采取化学的方法或者其他的方法来灭成蚊。

曾晓芃表示，具体来讲，围绕这次爱国卫生月我们把灭蚊作为一个重点，其中一个主要措施就是动员公众、动员群众来清除蚊虫的孳生地。我们特别强调家里包括社区环境里有很多蚊虫的积水，这次爱国卫生月提出的主题提到“关注小环境”，关注小环境对病媒或者蚊虫的防制来说特别贴切。家里面都有花草和水生植物，这里面就会孳生蚊虫。社区的环境里房前屋后有很多积水的，比如废弃的花盆、水桶、泡沫箱，甚至一次性饭盒等等，这类容器都是容易孳生蚊子幼虫的地方。

曾晓芃称，说到蚊虫来讲，我们国家从城市的层面有两个最主要的蚊虫，第一个就是库蚊，在我国南方地区是以致倦库蚊为主，北方地区是淡色库蚊，这种库蚊我们又把它称为污水型蚊虫。还有一种蚊虫是白纹伊蚊，白纹伊蚊老百姓也叫花蚊子，它也是登革热、黄热病、寨卡、基孔肯雅热这些疾病的主要传播媒介。花蚊子、白纹伊蚊我们把它称为容器型蚊种，主要是在各种容器里孳生。根据蚊种的特点，也决定了我们第一个主要的措施就是要清除蚊虫的积水和孳生地。

曾晓芃称，第二个主要措施还是采取以灭幼虫为主，防成蚊为辅的措施。特别强调要注意安全合理的使用药物，前面讲到金字塔的措施，一旦采取一些手段进行灭蚊虫的时候，首先要处理幼虫。在这里也优先提倡生物灭蚊的方法，比如对于景观水体我们建议采取养鱼的方式，一些水体我们可以采用生物灭蚊方式，既有效，对环境、对人体也比较安全。只有在成蚊密度比较高的时候，经过疾控部门和专业部门评估或者是发生蚊媒传染病的时候我们才组织专业队伍灭成蚊的措施。第四个方面是疾控部门加强对蚊媒的监测预警，同时做好技术指导工作，做到早监测、早预警、早动手，及时评估蚊媒病的情况，以及蚊虫密度的变化和构成。

曾晓芃说，要特别关注前面提到的白纹伊蚊，现在有一个趋势，在北京有一些城市白纹伊蚊的构成比逐渐上升。以北京为例，过去五年的构成比都是在5%和6%，2017年首次突破了10%，这个蚊种构成的变化，特别是白纹伊蚊在城市里的上升更应该引起我们的注意，更应该加大灭蚊的工作。

曾晓芃提示，现在整个全国的蚊传疾病都进入了活跃期，很多朋友还要出去旅游或者工作，不管是境内还是境外。出境的时候特别关注一下当地的蚊虫疾病的情况，增强防病意识，做好个人防护，注射相应的疫苗，合理使用驱蚊剂，一旦出现发热畏寒的症状，应该及时就诊。