专家：中医药治疗恶性肿瘤有其独特优势

4月6日，复方苦参注射液上市后再评价临床研究成果发布会上，中国肿瘤内科治疗专业的开创者和学科带头人孙燕院士表示，在肿瘤治疗过程中，特别是在提高肿瘤病人的免疫功能方面，中医药发挥着重要作用。希望中医药研究可以纳入规范、实事求是，最大限度地用现代科学来阐述，让更多患者受益。

中国中医科学院首席研究员林洪生教授指出，中医有自身独特的思想与方法，更注重对整个人体的协调治疗而不是对人体疾病的控制。中医治疗肿瘤和治疗其他疾病是一样的，一方面提高自身免疫力，另一方面抑制外邪侵入，这是中医治疗独有的特点。

据介绍，本次试验由中国中医科学院广安门医院担任组长单位，全国52家中心作为协作单位共同完成。试验共纳入1500例患者，分为：复方苦参注射液预防头颈癌、宫颈癌放射治疗相关不良反应、减轻肺癌患者胸部放射治疗相关不良反应、联合单药化疗治疗老年晚期非小细胞肺癌、联合5-Fu类口服化疗药治疗晚期消化道恶性肿瘤、配合肝动脉介入治疗原发性肝癌五个项目。