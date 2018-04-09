新生儿肺部疾病检查用上“B超”

新生儿检查肺部疾病可以用“B超”进行诊断了。昨天，记者从朝阳区妇幼保健院获悉，该院新生儿科/NICU主任刘敬教授开展的用超声诊断肺脏疾病研究取得了重要进展——不仅打破了肺脏疾病不能用超声诊断的“禁区”，还发现，与传统X线检查相比，超声诊断肺脏疾病具有更高的准确性和可靠性。

长期以来，肺脏疾病的诊断主要依赖胸部X线检查、甚至CT检查，但X线或CT检查不可避免的给人体带来一定程度的射线损伤，不仅患儿要“吃线”，医护人员也免不了要“吃线”，而且，这种危害对正处于生长发育期的新生儿和早产儿可能更大。因此，如何让患病新生儿避免或减少射线损害，一直困扰着临床医师和广大家长。

超声检查之所以被认为是肺脏疾病诊断的“禁区”，原因在于，人体的肺泡内充满了气体，超声的声波遇到这些气体就会被“反射”回来而无法再继续“前进”。这也是以往超声可以用于肝脏、脾脏、肾脏、心脏与新生儿颅脑等脏器的检查，但却不能用于肺部疾病诊断的主要原因。另外，传统的X线检查肺部，需要患者根据医生的指令配合进行深吸气/呼气配合，但由于新生儿不能作出这种配合，加之新生儿的呼吸频率明显高于成年人，导致这些患儿的胸片对病变的显示往往不够清晰。

刘敬教授和他的团队从2011年开始进行探索研究，他们发现正常情况下肺脏在超声上会呈现出稳定的、呈“竹节样”表现的图像；而当肺部发生病变时，肺部的超声图像也会发生相应的改变，病变导致的超声图像变化为使用超声诊断肺部疾病带来了可能性。只要是X线能够诊断的新生儿肺脏疾病，几乎都可以用超声来诊断，而且超声诊断的敏感性和特异性远远超过了X线。经过长达7年的探索，刘敬及其团队成员已使用超声为1万多个新生儿诊断了肺部疾病。

从去年3月开始，刘敬所带领的朝阳妇幼保健院新生儿病房已经全部实现用B超来检查诊断肺部疾病。刘敬教授表示，超声诊断肺部疾病的敏感度更高。以呼吸窘迫综合征和湿肺为例，这两种疾病是导致新生儿呼吸困难最常见的病因，但这两种疾病的临床表现差不多，X线胸片上的检查表现也差不多，甚至都可以表现为“白肺”。但二者的治疗与预后则完全不同，呼吸窘迫综合征多数需要使用呼吸机和补充外源性肺表面活性物质治疗；而湿肺则是一种自限性疾病，一般无须特殊处理、患儿三四天就能出院。如果给患儿做个肺脏超声，就能很容易发现这两种疾病在超声影像上呈现出的图像不同，可以很明确的作出诊断，从而最大限度地避免了误诊误治。

“今后，超声与临床之间的结合会越来越密切，临床医生掌握超声等技术能力是未来的发展趋势。”刘敬要求团队的所有医生都要掌握超声诊断技术，他说，“我希望将来超声能成为医生的第二双眼睛，更好地服务患儿。” （记者 刘欢）