韩婴儿死因查明:医院为赚黑心钱给患者“拼瓶”

韩国媒体7日报道，4名新生儿数月前在首都首尔一家医院相继死亡，警方调查并得出结论：医院违反消毒规程25年，输液交叉感染致新生儿死亡。

2017年12月16日21时31分至22时53分，4名新生儿在梨花女子大学木洞医院重症监护病房的保育箱内相继死亡。一些家长报警后描述，孩子临死前腹部鼓起，呼吸困难。

韩国《中央日报》报道，警方调查数月，认定这家医院自1993年创建以来一直违反消毒规程并向监管部门隐瞒实情。

在新生儿死亡案中，一名婴儿输液需要用10毫升至20毫升某药剂，而这种药剂的瓶装规格为500毫升。按照规定，每瓶药剂只能给一名婴儿输液，即使还剩下大半瓶，也只能抛弃，不能再用于其他患者。然而，院方用一瓶药剂给5名婴儿先后输液7次，致使其中4名婴儿死亡。

根据韩国医疗保险制度，即使一瓶药剂只给患者用了一小部分、其余丢弃，也仍按整瓶予以报销。梨花女子大学木洞医院向卫生部门瞒报违规操作，一边偷偷给患者“拼瓶”、以省下大量药剂，一边仍按足额报销，从而赚得大笔“黑心钱”。

另外，药瓶启封后应立即输液，但院方早早启封，药剂在常温下放置数小时才给5名新生儿输液，可能变质或受污染。

血液检测显示，那些孩子感染弗氏柠檬酸杆菌。这种杆菌是成年人肠道正常寄居菌，在婴幼儿中却可能引发呼吸道、泌尿系统和血液感染。

一名参与调查的首尔警察说：“如果医院遵守规程，一瓶500毫升的药剂只给一名婴儿使用，4名新生儿不会这样死亡。”

首尔警方6日说，这家医院的4名医生和3名护士面临过失杀人罪指控，预计10日移交检察机关。

不少家长先前怀疑这家医院滥用抗生素和不遵守消毒规程。一名丧女的父亲告诉《中央日报》记者：“护士们常让橡皮奶嘴裸露在空气中……有时候，我还看见护士不戴手套做各种操作。” 另一名家长说：“我看见护士们给新生儿换尿布时不戴手套。” （杨舒怡）