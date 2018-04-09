海南文昌市椰子加工原料不足成瓶颈

一份数据显示，海南岛椰子每年产量不到3亿个，需求量却是10倍左右，其中近九成靠进口——即便“文昌椰子”此前已经正式成为国家地理标志产品，但原料短缺还是成为制约当地椰子产业做大做强的绊脚石。

海南椰子加工企业大多集中在文昌，通过工商注册登记的椰子加工企业198家，加上各类大小作坊400多家，已形成种植、科研、加工、销售一体化的产业链，并涌现出春光、南国等以椰子加工为主的一批知名企业。然而，海南椰子加工原材料不足的问题却一直困扰着当地椰子产业的发展。“10多年来，椰子鲜果的市场价格只涨不降，较高的利润让农户习惯短期采摘，用来作为水果销售供应给游客。”海南省椰果产业协会秘书长曾建军表示，“虽然海南每年产出的椰子有2亿多，但都是嫩果，大多未达到批量加工标准。因此，岛内椰子加工企业纷纷选择从东南亚国家进口。”

在曾建军看来，海南椰子产业要实现转型升级，规模化种植必不可少，必须因势利导，引导农民主动种植。据了解，为加快椰子品牌建设，文昌市已启动椰林工程大行动，力争到2019年底前在该市新增种植椰子树30万亩，大力优化椰子产业结构、产品品质，擦亮“文昌椰子”品牌。 （吴雪君）