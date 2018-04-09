连吃五顿春笋致胃出血！笋含草酸每周最多吃两次

清明时节正是春笋大量上市的季节，28岁的咸宁小伙钱明(化名)趁着小长假回老家一连两天吃了五顿春笋，6日下午回汉后，他突然肠胃不适，接着出现黑便，连忙赶到汉阳医院消化内科就诊，经查为胃出血。抗炎、止血、营养支持治疗后已明显好转。

脾胃弱、肾炎病人不宜食用

该科主任吴小微教授解释说，钱明因工作缘故，以往患有慢性胃炎病史。加之笋中有难溶性成分如草酸和鞣酸，过量食用或刺激胃黏膜，笋中的大量粗纤维难以消化，导致贲门撕裂出血，出现黑便及肠胃不适。

肾炎、尿路结石病人不宜食用春笋。一般人群每周吃1～2次竹笋，每次不超过100克为宜。搭配方面，由于含氮类化合物，适合与肉类一起烹调。

在吃春笋时要掌握一些“技术”

切笋时，可用手指用力磕一磕，磕得动的地方，牙齿才能咬碎，磕不动的部位，最好就不要用了;烹饪时，笋、笋干要切得小一些、细一些，焖、煮、蒸、炖得久一些。在烧春笋之前用开水过一遍，效果也不错;吃笋时一定要细嚼慢咽，如果觉得笋、笋干太老咬不烂，最好别吞下去。牙齿不太好的人吃春笋尤其要当心，因为牙齿不易嚼烂食物，切勿囫囵吞枣般吞下一大块笋，否则可能引发大麻烦。



