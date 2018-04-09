王嘉尔劳累送医治疗 过半网友存在过累

6日晚，工作室就王嘉尔无缘《偶像练习生》决赛现场一事进行说明：感谢大家关心，@王嘉尔 因劳累过度而体力不支。目前本人已在医院接受了治疗和全面检查。粉丝表示心疼，叮嘱“身体第一位”“好好休息”。近几年，无论是艺人还是平常百姓，因过劳就医的情况并不罕见，而且过度劳累对人体的伤害极大。

过半网友存在过度劳累

日前调查显示，超半数网友表示自己存在过度劳累现象，工作与精神压力大是造成网友过度劳累的两大因素。过重的体力劳动或连续紧张劳累等，都会使心脏负担加重，导致急性心肌梗死。

陕西省咸阳市中心医院心血管内科副主任医师秦黎明介绍，如果有下面这些过劳表现，你该休息了：注意力分散;工作能力下降;体力劳动者出现记忆故障，脑力劳动者思维受损;工作士气低落;自我控制力减退;引发婚姻和家庭矛盾;睡眠要求强烈。

上海浦东新区周浦医院院长李新明说，急性心梗发病突然又致死率高，可以抽血检验，分析多种血清指标的升高情况，来判断是否存在易损斑块，进行早期诊断。抽血检查法便捷，但不能完全替代冠脉造影。冠脉造影及血管内超声仍是诊断冠脉狭窄和易损斑块的“金标准”。

过度劳累会诱发癌症

美国华盛顿大学的一项研究也指出，过度劳累容易诱发癌症，许多患癌的人回顾发病前两三年，通常是身心处于极大的压力之下。

北京世纪坛医院肿瘤专家任军介绍，劳累之所以会诱发癌症，是因为人的身体长年处于过度劳累和精神紧张状态，免疫机能因此削减，使身体修补DNA的能力下降，压力、劳累等都容易导致其产生恶性改变。淋巴瘤最容易被累出来，过度劳累导致血液透支，某种代偿机制需要淋巴系统自动调节补充，导致淋巴无限增生。

