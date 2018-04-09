英国开始征“糖税” 饮料太甜隐患多

当地时间6日开始，英国政府正式对含糖饮料征收“糖税”，希望能遏制英国日益增加的儿童肥胖和二型糖尿病。根据规定，如果每100毫升含有8克以上糖分，需缴税每升24便士，约合2.13元人民币。

英国国家医疗服务体系(NHS)的官方报告称，按照标准，11岁儿童每天摄入的糖分最多30克。现在英国儿童和青少年摄入的糖分是标准量的3倍，成年人在摄入糖分方面几乎和儿童一样糟糕。消费者减少对甜食的摄入，每年可以节省150亿英镑(约合人民币1283亿元)的医疗资金，并且拯救8万人的生命。

“糖税”从提出之后一直饱受争议。有人质疑，含糖饮料只要摄入适量，对人体其实没有严重危害，政府对这样的产品征税，是“保姆国家”的行为，干涉了人们的选择自由。

英国财政部发言人回应称：“这项税收的目的是督促生产商采用更加健康的原料，避免儿童摄入过多糖分。如果生产商修改了配方，就不用缴纳这笔税了。”

在英国之外，已经有5个国家对高糖食品或饮料征税，并有效减少了碳酸饮料的消费量。法国2012年最先实施这一政策。墨西哥2013年也开始在全国推行，第一年碳酸饮料的销量就减少了6%。据英国《金融时报》称，墨西哥的社会活动人士正在游说政府将含糖饮料税翻倍，因为软饮销量在最初的下降之后，出现了回升态势。

丹麦实施高糖税15个月后就放弃了，因为此举使该国消费者到德国和瑞典买饮料，导致丹麦损失了大笔增值税。

饮料中到底有多少糖？

以一块重量为4.5克的方糖来计算，一罐355毫升可乐(原产国美国)里所含的糖分是39克，相当于8块半的方糖;一罐355毫升芬达(原产国美国)葡萄味汽水里所含的糖分是48克，相当于10块半的方糖;一罐355毫升雪碧(原产国美国)里所含的糖分是38克，不到8块半的方糖;一瓶500毫升茉莉清茶(产地中国)所含的糖分是21克，等于4块半方糖;一瓶450毫升草莓味果粒奶优(产地中国)所含的糖分是30克，等于不到7块方糖。

也就是说，按照美国心脏协会(AHA)关于2岁至18岁的青少年儿童每天摄入的糖不应该超过25克的建议，喝半罐芬达所摄入的糖分就已经超标。

饮料为何会这么甜？

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红在接受媒体采访时曾介绍，饮料中的碳水化合物是配料中原有的碳水化合物和添加的含糖甜味剂的总和。包括了淀粉、蔗糖、果糖、葡萄糖、麦芽糖、乳糖等所有人体能吸收的碳水化合物品种。如果是含乳饮料，碳水化合物中就包括了乳糖。如果是果菜汁，则包括水果蔬菜原本含有的蔗糖、果糖和葡萄糖。

一般来说，淡甜饮料的糖含量是4%到5%，而正常甜度饮料的糖含量是8%到11%。也就是说，如果一瓶饮料的容量是500毫升，那么对于淡甜饮料而言，里面所含的糖就是25克糖，对于正常甜度的饮料而言，所含的糖就是50克。而50克糖的热量是200千卡能量，相当于大半碗米饭。

能提供能量的只有碳水化合物(淀粉和糖)、脂肪和蛋白质这三类东西。符合零能量要求的饮料其实很多，除了矿泉水之外，不少不含糖的茶类饮料，都是零能量。因为它们没有糖，没有淀粉，没有脂肪，蛋白质含量也微乎其微。

糖饮料的真实隐患

糖、饮料和糖尿病，事情究竟是怎么发生的?

我们从一瓶含糖饮料在人体中的游历说起。饮料下肚之后，饮料中的成分参与了身体的代谢。其中的水分在转了一圈之后被排出去了，而里面的色素和香精等也是人体不需要的东西。不过，饮料中的糖分留在了体内，它们有些被吸收进入了血液增高了血糖，有些进入了肝脏被储存起来。

但事情并不是如此简单，饮料里面的糖分等进入人体后是会产生热量的。比如，市面上常见的一瓶瓶装饮料大致600毫升，而两瓶600毫升左右的饮料就大约等于2.5两主食提供的热量。

一个成年人每日需要摄入1000~2000ml水，如果这些水全被饮料代替，那么可以计算一下子摄取了多少热量。另外，特别麻烦的是，饮料不像固体食物那样具有饱腹机制。

如果您下午4点饮用了含糖饮料，您可能不会减少晚餐进食量。由此可以推出，留在您身体内的热量就多了。热量常超过所需要的标准，肥胖、糖尿病自然接踵而来。因此，可以说，直接导致糖尿病的是热量超标，糖和甜饮料只是催化剂。