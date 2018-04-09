电梯升降速度缓服装尺码选择多 日本为老人改造商场

日本老人退休后是有钱又有时间一族，成为商家竞相讨好的对象。为了吸引更多老人，商场推出各种人性化措施。

位于新宿的京王百货店，除了在商品上注重满足老人需求，还非常重视购物舒适度。比如，商场内设置多个休息处，摆了很多桌椅，增设饮水区，供患病老人随时吃药。商场8楼几乎就是为满足老人需求设立，汇集了健康食品、汉方药局、化妆品、杂货、食品、手工甜点用具、美甲沙龙等，让老人不用楼上楼下地跑，就能找到需要的东西或者服务。老人上了年纪，身材开始变形，很多衣服、裤子不合尺寸，服装区专门提供多种尺寸的衣物，解决老人的烦恼。

老人岁数大了，腿脚不灵便，乘坐电梯可能不稳。小田急百货店专门设立了老人专用电梯，升降速度更缓、更平稳。商场对店员也有特殊要求，选择三四十岁、了解老人心理、精通商品信息的营业员，目的是为了提高老人的购物体验，获得专业性参考。鞋类售卖区摆放了3D脚型测量仪，让老人在掌握自己的脚型后，再去选择合适的鞋。而且，各楼层尽可能不设阶梯，通道尽可能宽敞，让老人畅通无阻。▲（记者 孙秀萍）