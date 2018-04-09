穿病号服影响康复效果

提及医院病房，人们常会联想到一排排病床和身着睡衣、病号服的病人。英国《每日邮报》近日报道，英国首席护理执行官简·卡宁斯教授及其团队完成的最新研究发现，睡衣和病号服会让病人感觉不舒服，对他们的康复过程产生负面影响。

卧床休息自南丁格尔时代以来一直是护理病患的主要理念。然而，越来越多的研究表明，卧床并不一定利于康复。英国审计署一项报告曾指出，卧床10天会导致身体早衰约10年。因为不运动会造成身体健康水平突然下降，卧床10天后，病人的腿部肌肉力量降低10%，心肺功能（摄氧量）降低12%。新研究中，卡宁斯教授称这种卧床休息为“睡衣瘫痪”，因为身穿病号服会增加病人（尤其是老年患者）的“疾病缠身感”。在英国东部的一个试点项目中，“让病人起床”活动使参试患者的总住院时间减少了近9.2万天。研究结果表明，让病人早些起床活动可使跌倒风险降低37%，压力水平降低86%。卡宁斯教授已于今年3月初向全英护士发出了为期70天的新挑战，要求她们能够识别可以从病床上爬起来的患者，鼓励其脱下病号服，穿上自己的衣服下床活动。

卡宁斯教授表示，让病人穿上日常服饰，有助于将“我生病了”的心态转变为“我正在好转”。要实现快速康复，就必须让他们在力所能及的范围内尽量从病榻上爬起来，适度活动身体。▲（方文革）