三类特殊人群也可以喝酸奶

缺铁性贫血患者。喝酸奶有利于胃肠健康。胃肠健康，身体吸收铁的能力就会增强，从而有利于预防缺铁性贫血。不过，补铁药不能和酸奶一起吃，否则会妨碍铁的吸收，时间要错开，比如早上吃补铁药，中午再喝酸奶。

胆结石患者。虽然酸奶含有少量的胆固醇，但远远低于肥肉、海鲜、蛋黄等食物的胆固醇含量。目前也没有证据表明，喝酸奶会增加胆固醇水平。但是这类人要限制糖的摄入量，如果喝酸奶，应该选择含糖量低的酸奶。

糖尿病患者。喝酸奶比吃白米饭、白馒头的血糖上升速度慢。相关数据显示，含糖酸奶的血糖生成指数是48，白米饭是83，白馒头是88。这是因为酸奶中的乳酸可以延缓血糖上升，还有利于钙、镁等元素的吸收和利用。此前的研究也显示，酸奶中的钙元素有利于降低患Ⅱ型糖尿病的风险。因此，味道甜不甜不是糖尿病人选食品的关键指标，血糖上升速度才是。当然，如果能自制酸奶，少加点糖，或加点不含糖的甜味剂，血糖反应会更低一些。所以糖尿病患者可以喝酸奶。

（摘自《大河健康报》）