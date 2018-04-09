给银发低头族更多关爱

网络在老年人生活中的“越位”，一定程度上折射出社会和子女对老年人关爱的“缺位”

不管是走路、坐车还是吃饭、休息，都在低头玩手机；半夜不睡觉，挑灯夜战只为追剧，早起第一件事就是刷朋友圈……近日有媒体报道，越来越多的老年人变得“一网情深”，甚至成为“网瘾老人”。

在智能手机、电脑十分普及的当下，老年人学会运用网络，能够更方便获取资讯信息、进行沟通联络，当然是一件好事。笔者单位有一位年近六旬的“老网虫”，手机APP用得比年轻人都要溜。全民K歌、摩拜单车、微信全不在话下，手机自拍完还要美化一下，“人老心不老”的劲头，让后辈都深感羡慕。然而，一枚硬币有两面。老年人一旦过度依赖甚至上网成瘾，则有诸多弊端。从身体方面讲，长时间上网容易引发心脑血管疾病、颈椎病、眼疾等多种疾病。从心理方面看，本打算缓解孤独，却是“朋友圈越发越寂寞”，反而增添空虚感和焦虑感。近年来，间或曝出的诸如“八旬老翁长时间玩网游，突发脑梗住院”“婆婆迷追剧在家不做饭”等新闻令人唏嘘，引人深思。

网络在老年人生活中的“越位”，一定程度上折射出社会和子女对老年人关爱的“缺位”。许多老年人退休后，生活的重心逐渐从工作转移到家庭生活中，空闲时间多、独处时间长。如果社区和社会组织能够组织更多有益身心健康的活动，子女家人可以更多陪伴唠嗑，适当安排家庭旅行、老友聚会等社会活动，帮助他们培养书法、唱歌、垂钓等更多兴趣爱好，让他们的生活丰富起来、身心愉悦起来，疏导内心的空虚寂寞，尽享天伦之乐的老年人就会更加理性地看待网络，又怎么会陷入“网瘾”之中？

帮助老年人适应网络世界，不只是防止他们掉进消磨时间的“坑”里，也要提醒他们留意各种不良信息的“坑”。现在不少网上信息鱼目混珠、良莠不齐，林林总总的“养生秘诀”、形形色色的“经验之谈”、虚虚实实的“钩沉揭秘”，极易对他们的认知造成误导。作为晚辈，应该设法提高老年人利用网络学习和分辨信息真伪的能力，让他们免受违法广告、养生谣言等不良信息的干扰误导。

引导老年人平衡线上线下的关系，帮助老年人克服盲从心理、辨别信息真伪，都不是容易的事情，尤其需要花费年轻一代宝贵的时间，更需要有循循善诱的耐心。在我们的身边，时常能看到有年轻人“恨铁不成钢”，对老人动辄生气乃至呵斥，那种“还不是为你好”的态度，常常适得其反。“有一种孝顺，是带老人跟上这个信息时代”，让老人更好地“触网”是子女的义务，也是整个社会的责任。

随着互联网深度嵌入社会生活，老年人正成为上网生力军。2017年，50岁以上网民群体所占比例达到10.6%，越来越多的中老年人正融入互联网之中。他们通过自己的生活经验构建独特的上网生活，形成了区别于年轻人的网络文化。发扬亲情孝道、给予社会关爱，帮助银发低头族提高网络素养，他们的网络生活中才能有同样灿烂的夕阳红。

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 09 版）