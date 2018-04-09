医师责任险 能防啥风险

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为分散医生执业风险，推进医患纠纷合法合理解决，深圳市日前推出医师执业责任保险：医生自愿、自费购买；基准保费不到3000元，赔偿额度最高可达400万元；由第三方机构定损、调解，快速履行赔付。一方面，它鼓励推动医生积极治疗、多点执业，进而给患者带来了实惠；另一方面，通过类似“交强险”的保费上浮、拒保机制，使医生不至于无所顾忌，保障责任意识不打折扣。

出现医疗纠纷，医疗机构要负责，医生也往往身心俱疲，甚至要承受经济损失。为了更好地分散医生执业风险，推进医患纠纷的合法合理解决，3月23日，深圳市正式推出医师执业责任保险（简称“医师责任险”）。医生购买该保险，出现赔偿便可由第三方保险公司负责，累计赔偿额度最高可达400万元，单笔最高可达120万元。

医师责任险，其投保、理赔的流程是怎样的？它如何维护医患双方的权益？对此，记者采访了深圳市医师协会执行会长王天星。

问 出了事，谁来赔？赔多少？怎么赔？

记者：深圳市医师协会为何要创设医师责任险？

王天星：去年1月1日起，《深圳经济特区医疗条例》开始施行，明确医疗损害鉴定意见应当载明“医疗机构管理责任和医师执业责任划分”。这意味着在医疗纠纷中，医师需要承担相应的责任。在国家要求下，二级以上公立医疗机构必须购买医疗责任保险。该保险理赔主体是医疗机构，并非医生个人。一旦发生医疗纠纷，医疗机构一般会以内部追责的形式让医生承担部分赔偿。调查发现，赔偿金额多在1万元至8万元。

随着医生多点执业的推进，越来越多的医生脱离定点执业，面临医疗纠纷的风险也将越来越大。作为深圳5A级社会组织、全市注册执业医师的“娘家人”，我们有责任探索新模式，维护医生们的合法权益。在深入调研和充分论证后，我们联合5家商业保险机构推出医师责任险，旨在为医生的每一次出诊和手术提供保障。

记者：医师责任险如何投保？

王天星：医师责任险分为四档，基准保费分别为2700元、2250元、1800元和720元。每位医生实际要掏多少钱，还得算上“执业范围调整因子”和“医师职称调整因子”。执业范围调整因子，是根据历年来不同科室发生医疗纠纷的风险情况，来评定相关系数的。产科、麻醉科、整形外科的调整因子最高，为2；中医、体检科医师、预防保健医师、公共卫生医师、 康复科医师、营养科医师的调整因子最低，为0.8。医师职称调整因子方面，主任医师为1.2，副主任医师为1.1，主治医师为1，住院医师为0.9，助理医师为0.8。以一名从事产科的主任医师为例，购买一档保险，他需要支付的费用为6480元（2700×2×1.2=6480）。

记者：医师责任险如何理赔？

王天星：我们成立第三方机构——深圳医师责任险理赔服务中心，全程参与调解以及理赔，保险公司根据最终理赔结论快速履行赔付。

医院已先行承担全部责任的，保险公司根据医生个人应当承担的责任比例，向医院赔偿。医院与医生各自承担相应责任比例的，保险公司按照医生个人应该承担的责任比例，向患者赔偿。存在较大争议的个案，将由理赔服务中心提交给医疗纠纷理赔评鉴委员会定责定损。委员会成员主要来自法律、医疗专业。医疗专家主要评判医疗纠纷中医生的责任，而法律专家则主要根据相关法律确定赔偿金额。

问 患者权益如何维护？医生利好何在？

记者：推出医师责任险，深圳借鉴了哪些外部经验？

王天星：在国外，购买医师责任险是非常普遍的。你不买，基本上没有医疗机构敢聘用你。不过，国外医师责任险的保费一般不低。以美国为例，几万美元算少的了。近几年，国内不少地方也都推出过医师责任险，但大多是保险机构作为主力在推，没有实现大范围的普及。

在借鉴国内外经验后，深圳推出的医师责任险强化了操作性、提升了含金量。例如，我们把基准保费控制在3000元以内，减轻医生负担；同时提高保额，保险期内累计赔偿额度最高可达400万元，单笔最高可达120万元。

记者：医师责任险如何维护医患双方的权益？

王天星：出现医疗纠纷后，保险机构会为医生处理理赔事宜，节省了医生的时间精力，且减轻了经济压力。另一方面，患者也能够快速得到赔偿。

此外，定责定损由第三方机构负责，遵循依法依规、公开透明的原则，出具权威鉴定报告。更重要的是，医师责任险让医生对于疑难复杂病患的抢救治疗，更加积极、努力、上进。医疗行业风险高，医患之间缺乏信任，医生往往倾向于规避风险，选择保守的治疗方案，这在一定程度上损害了患者的利益，也阻碍了医生水平的提高。有了医师责任险这一道“护身符”，医生便能够放开手脚，患者的权益也得到了保障。

记者：医师责任险对推动医生多点执业有何意义？

王天星：在鼓励医生多点执业方面，深圳一直走在全国前列。然而，深圳4万多名注册执业医生中，真正开展多点执业的医生目前只有三四千人。其中一个原因，便是医疗责任不清晰。

医师责任险的推出，让医生免去后顾之忧，会促使更多医生有意愿开展多点执业。同时，医疗机构也更乐意接纳购买了医师责任险的多点执业医生。这也间接推动优质医疗资源下沉基层，提高基层医疗卫生服务水平，满足老百姓家门口看病的需求。此外，其他地区的医生可以在深圳购买医师责任险，这也将促使国内外更多优秀医师、医师集团到深圳执业。

问 医师责任险会不会减少医生责任感？

记者：医师责任险是否会让医生转嫁责任、无所顾忌？

王天星：不会。医师责任险主要承担的是经济赔偿。其他行政责任、刑事责任，都不在医师责任险的保障范围之内，均由医生自己承担。

医师责任险类似于“交强险”。买了“交强险”，并不代表司机可以乱闯祸。如果总出事故，保费就会上浮，甚至遭到拒保。在续保方面，深圳医师责任险也是这么做的。保险机构会根据被保险人上年度保险事故发生情况，对保费进行调整。如果一个医生屡屡出现医疗纠纷，估计也没有保险机构愿意承保。

医师责任险更有可能加强医生的责任感。我们计划联合保险机构，对医师责任险的理赔大数据进行深度研判，分析医疗风险构成，及时向医生反馈，从而消除医疗隐患。此外，我们还计划构建医师技能评价、风险评价制度，推动医师诚信执业制度建设。

记者：如何进一步推广医师责任险，吸引更多的医生参保？

王天星：深圳医师责任险，并不强制每位医生购买，医生可根据个人情况自愿、自费购买。

目前，该责任险仅限于线下购买。不久之后，我们将开通线上购买渠道，方便医生参保。有医生提出，希望医院可以分摊保费，甚至统一购买。对于这个建议，我们也希望医疗机构能够予以考虑。

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 15 版）