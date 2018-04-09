别让缴费争议延误救治时机

报载，日前，河北邢台邢临高速收费站救护车驾驶员与收费员因120救护车是否应缴费通行发生争执，司机表示要救护车缴费，我头一次听说，邢临高速收费运营部工作人员回应，救护车不是公益性的车，不属于免征范围。

事实上，这样的事情并非第一次发生。据报道，2016年12月11日，乐山市夹江县中医院派出一辆救护车，从乡下接一位车祸伤者回医院，不料准备驶出乐雅高速夹江南收费站时，驾驶员和收费员却为该不该交过路费起了分歧，载着伤者的救护车停车长达24分钟，最终伤者家属缴费后，救护车才驶离收费站。对于这一事件，医院相关负责人表示，救护车停车理论确实不妥，已经对当事司机进行批评教育，但同时也呼吁应该对救护车统一实施免费通行政策，四川省高管局相关负责人表示，根据国务院及四川相关条例，均未规定救护车免交道路通行费。

对于救护车交费还是不交费的争议，恐怕各有各的道理。救护车属于经营性行为，而且法规并未给予救护车免费的权利，高速收费是合理的；但是，救护车担负挽救生命职责，停车缴费所耽误的点滴时间，都浪费着宝贵的抢救时间，时间，就是生命。

目前各地规定并不相同，在广东、北京等地的规定中，对正在执行紧急任务并设有固定装置的120救护车减免通行费。同时，也有很多省份并没有对救护车的高速通行费用进行减免。既然法律没有明文规定，无论是要求司机师傅垫付，还是家属垫付，都有引起争议的可能。毕竟生命至上，从这个意义上讲，我们的法律法规似乎应该统一口径，将救护车纳入免费通行范围；或者，我们的医院和急救中心统一为救护车配备ETC卡，以便最迅捷地通过高速公路交费口。总之一句话，在生命的尊严面前，我们应该想尽各种办法减少争议纠纷，从而节约抢救患者生命的宝贵时间。