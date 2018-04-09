安徽查处10批次不合格药品

日前，安徽省食品药品监管局发布2018年第2期药品质量公告，经抽验并核查确认，共10个品种10个批次药品不符合标准规定，不符合规定项目包括性状、水分、重量差异、装量差异、溶出度、浸出物及含量测定等。

根据安徽省药品抽验计划，全省各级药品监管部门和药品检验机构对本行政区域药品生产、经营企业和使用单位的药品质量进行了监督抽验，下列10批次药品不合格：

淮北市敬贤堂医药连锁有限责任公司第七店销售的，标示为安徽孟氏中药饮片有限公司生产的厚朴，批号140526。

枞阳县国安大药房有限公司销售的，标示为青海天润药业有限公司生产的头孢拉定干混悬剂，批号20160504。

蚌埠市禹会区钓鱼台街道平安社区卫生服务中心使用的，标示为亳州浙皖中药饮片股份有限公司生产的党参片，批号170501。

金寨县燕子河镇中心卫生院使用的，标示为商丘市金马药业有限公司生产的逍遥丸，批号16112221。

阜南县曹集供销社药品柜组销售的，标示为沈阳神龙药业有限公司生产的强力天麻杜仲胶囊，批号20160501。

黟县福生堂药房有限公司销售的，标示为四平正和制药有限公司生产的板蓝根颗粒，批号170501。

祁门平安医院使用的，标示为安徽药知源中药饮片有限公司生产的山药片，批号170301。

黄山同春大药房连锁有限公司销售的，标示为安徽省万生中药饮片有限公司生产的北柴胡，批号161101。

黄山市新安医药零售连锁有限公司神农堂药店销售的，标示为吉林省跨海生化药业制造有限公司生产的止痢宁片，批号20151001。

安徽省蚌埠安泰医药股份有限公司销售的，标示为上海腾瑞制药有限公司生产的琥乙红霉素片，批号0720160405。

对上述抽验结果不符合标准规定的药品及相关单位，安徽省各级药品监督管理部门已依法进行查处。（邢荣勤）