安徽中医院全加入医联体

从近日召开的安徽省中医药工作会议上获悉，“十三五”期间，安徽省将推动全省中医院全部参与医联体建设，全面实施中医药优势病种适宜技术支付方式改革，研究制定家庭医生签约服务的中医药健康服务包，鼓励城市中医院专科医生下沉社区，以加快推进分级诊疗制度建设。

目前，安徽省已基本建成以82家公立中医院为主体、各级各类综合性医院和专科医院中医科为支撑、1662家基层医疗卫生机构中医科为基础、809家民营中医医疗机构为补充的城乡中医药服务网络。同时，在全国率先开展公立中医院改革，推动中医药支付方式改革。过去的5年间，安徽中医药优势病种和适宜技术支付方式改革试点惠及患者6.59万人次，住院报销比例高于全省新农合平均补偿比15.6个百分点，基本建立患者负担能减轻、医保基金可承受、特色优势得发挥的良性机制。

2018年，该省将扩大试点病种和适宜技术种类，年底前县级公立中医院和城市公立中医院实施中医病种临床路径管理的比例分别达到50%和30%。同时，扩大中医院健康服务医联体试点，重点打造5个中医药慢病健康管理或专科专病联盟，鼓励中医院参与各类医联体建设。推进中药饮片联合采购工作。利用中医治未病的优势，鼓励城市中医院专科医生下沉社区，试点开展中医老年慢病管理和治未病家庭服务包。同时将开展中医院行业领军人物选拔培养工作，建设10个区域中医诊疗中心，扶持发展滞后的中医院建设，乡镇卫生院、社区卫生服务中心基层中医馆建设比例超过50%。