英国糖税能否实现国民“减肥”

为对抗日益严重的国民肥胖问题，当地时间6日起，英国政府正式对含糖饮料征收糖税。新税法规定，每100毫升含有5克或8克的饮品，按含糖量每升应缴纳18-24便士的税款，约合1.6-2.1元人民币。为应对这一政策，此前可口可乐已经宣布，将1.75升瓶装可乐的尺寸缩小到1.5升，价格则由1.79英镑提升到1.99英镑，现价约合人民币17.6元。

英国国家医疗服务体系的官方报告称，目前英国儿童和青少年摄入的糖分是标准量的3倍，成年人在摄入糖分方面几乎和儿童同样糟糕，其中青少年的糖分摄入量有1/4是从软饮料中获得的。消费者减少对甜食的摄入，每年可以节省150亿英镑（约合1283亿元人民币）的医疗资金，并且拯救8万人的生命。

相对于消费者，在生产端，软饮料制造厂商们更容易受到政策冲击。英国政府深谙此道。在2016年，英国政府宣布此项计划时，就给了生厂商足够的时间调整产品配方。征税消息公布以来，英国软饮料市场变化初显。该国市场巨头Britvic公司在糖税生效之前即宣布，已有72%的产品达到了免税标准。另据英国财政部估计，50％的制造商已经降低了其饮料中的糖含量，芬达减少了近1/3，利宾纳和苏格兰民族饮料Irn-Bru减少了一半，葡萄适则减少了近2/3。受此影响，英国独立财政监察机构预算办公室表示，糖税带来的财政收入将比预期的少一半。

近年来，法国、匈牙利、墨西哥等国纷纷推出了征收糖税计划，统计显示，含糖饮料销量一直在下降，其市场呈现逐年萎缩之势。可口可乐公司在英国的销量“已经在过去五年下降了两位数”。

分析人士认为，软饮料发展总的趋势会向低糖演变。为顺应政策和市场发展，饮料制造商们在减糖道路上越走越远，凭借技术革新和研发甜味剂，不断推出新的低糖和无糖产品。雀巢公司在2016年底宣布了一项“重组糖”的“黑科技”，通过改变糖晶体结构，用更少的糖提供更多的甜味。

尽管如此，减糖并非易事。目前饮料制造商在弥补糖含量减少导致的甜味不足上，通常还是依靠增加人造或天然甜味剂。类似电子烟与真烟的区别，这些人工合成或提取的化学物质在口感上与真糖仍有较大差别。同时，这些被批准的合法添加剂，在安全性和健康性上仍饱受争议。英国糖税开征后，可口可乐公司仍然表示不改变其经典配方，因为“人们喜欢这种味道，并告诉我们不要改变”。

人类对糖的追求由来已久。饮料中含糖量高，主要也在于消费者喜欢。显然，推动消费者减少糖分摄取，向消费者普及新的消费概念，培育新的消费习惯，是一场持久战。要打赢这场健康保卫战，征收糖税只是英国政府的当头一炮，还需要政府、企业等社会团体之间形成更良性的互动。