建设乡村医生技能提升平台 健康中国·乡村振兴计划村医公益培训启动

健康中国·乡村振兴计划村医公益培训首期启动仪式现场

人民网北京4月8日电 （记者许心怡）今日，健康中国·乡村振兴计划村医公益培训项目启动仪式在京举行。该项目是“健康中国·乡村振兴计划·精准扶贫”全国乡村医生技能培训大型公益工程的重要活动，旨在通过多方合力，每年选择贫困地区1000名乡医进行技术培训，共建乡村医生技能提升的平台。

启动仪式上，北京中医药大学东方医院院长刘金民介绍，基层医生是社会健康的基石，医院工作重点在于培养人才队伍，推广中医学术思想和适宜技术，通过培训，要把东方医院的特色做出来，期待丰硕成果，也希望学员学有所成、造福基层！

北京中医药大学副校长陶晓华指出，“健康中国·乡村振兴计划·精准扶贫”全国乡村医生技能培训项目很有意义，是在用实际行动落实 “健康中国”战略，北京中医药大学近期也提出了“三促工程”，促医、促药、促教，从根本上发挥中医药的优势。他认为北京中医药大学有优势也有实力做好人才培养、服务社会的工作，积极回应社会。

国家中医药管理局传统医药国际交流中心常务副主任厉将斌表示，目前社会对中医药服务的需求在不断增大，医疗改革分级诊疗要求下，乡村医生的提升是重点工作，此次首都与基层的对接十分令人激动，培训覆盖面很大，意义非凡。中医药应走到群众中去，为了人民的利益，为了人民的健康，让中医药走进人民心中，送到百姓身边去。

据了解，这项公益工程由北京中医药大学东方医院主办，中国西医结合学会消化系统疾病专业委员会和好医生药业集团协办。好医生药业作为中国医师协会乡村医生分会副会长单位，服务广大基层农村医疗市场，致力提高乡村医生的执业水平，目前已经在全国2000多个县建立了基层服务中心，覆盖全国80%的县级区域。

根据项目规划，健康中国·乡村振兴计划村医公益培训工程将组织专家名医，分批次组织来自全国各地的乡村医生，通过理论学习、临床观摩、专家授课、疑难病例解析、专家会诊等多种形式展开交流和讨论，帮助广大乡村医生提高消化系统疾病、妇科疾病、儿科疾病及其他常见慢病的诊疗。

嘉宾合影