春花怒放 当心儿童皮炎多发

上个星期天，阳光明媚、春风拂面，爸爸妈妈带着读小学四年级的女儿美美，到当地一个鲜花盛开的风景区去郊游。美美一路在先，蹦蹦跳跳，不知疲劳：一会儿跑去采摘各种漂亮野花插在头上或拿在手里不停闻着玩，一会儿跑到花丛中让爸妈拍照，还不时唱起儿歌、背着唐诗，玩得非常开心。没想到的是，回家后脸上却出现了红斑，痒痒的。妈妈给她涂了些护肤品，不仅未见好转，第二天反而更加严重了。到医院做了检查才知道，美美原来是得了春季皮炎了，医生说很可能是接触花粉引起的。

每年的春天，像美美这样的小患者到野外游玩导致皮肤炎症十分常见。据统计资料表明：春季是一年中皮炎最多发的季节。其原因主要在于：春天自然界万物苏醒，人体机能也开始活跃，这个时期的皮肤非常敏感，特别是小朋友的皮肤娇嫩，适应性和抵抗力相对较弱，一旦接触到空气中的花粉、尘埃、动物皮毛及阳光中的紫外线等，都有可能造成皮肤伤害而诱发春季皮炎。春季皮炎是一种变态反应性（俗称过敏性）皮肤病，典型表现为面部与手背等暴露部位出现轻微红斑、红肿，皮肤灼热，可有突起的小红疹，常伴瘙痒、轻度脱皮、刺痛和皮肤紧绷感，严重者还可出现水疱等。因此，春天带孩子外出享受美丽花景风光时，一定要做好孩子们皮肤防护工作，以防止春季皮炎等皮肤病的发生。

避花粉 在野外郊游观赏过程中，应注意面部等暴露皮肤的保护，尤其是容易过敏或有过敏史（如过敏性哮喘、过敏性鼻炎、荨麻疹或过敏性皮炎、湿诊这一类的）的孩子，应告知他们不去或少去花草、树木茂盛的地方，更不要随便让孩子用手去采摘花草或闻各种鲜花；必要时最好戴上口罩和穿长袖的衣物，避免与花粉等变应原直接接触。

防日晒 最简便方法是给孩子戴上一顶白色宽边的帽子或打遮阳伞，亦可适当使用儿童防晒护肤品，以尽可能减少皮肤受日光直射，因日光中的紫外线在春季皮炎中起着不容忽视的作用。研究表明：在一年四季中，冬季阳光的紫外线含量最低，到春天来临时紫外线含量骤然升高，加上春天人体对紫外线最敏感，往往一下难以适应，一旦受到强紫外线照射，即可引起皮肤损伤而发生皮炎。

多饮水 水在人体中有着运输、补充营养和参与机体各种代谢的作用。而孩子处在生长发育期，组织器官功能活性较成人旺盛，所以更应适当多喝水，并可为身体提供一定的矿物质，增强机体及皮肤的抗病（包括抗过敏）能力。一般来说，儿童每天饮水量应保持在1000～1500毫升，才能达到其新陈代谢之需求。家长要让孩子外出游玩养成适时喝白开水好习惯，各种饮料（绝大多数属酸性，有的还含高糖，对身体无益）或纯净水（几乎不含矿物质）尽量少喝或不喝。

调饮食 儿童新陈代谢旺盛，能量消耗大，在保证营养的基础上，应让孩子适当多吃些富含β-胡萝卜素、维生素C、维生素Ａ、维生素Ｂ2的食物与新鲜蔬菜及水果，如动物肝脏、坚果、杏仁、柑桔、草莓、苹果、胡萝卜、油菜、空心菜、紫菜、香菇和鲜豆类，以增强身体素质，维护皮肤健康；同时尽量少吃或不吃可能诱发春季皮炎的光感性食物，如荠菜、菠菜、莴苣、无花果等，以减少春季皮炎的发生。

睡好觉 保证充足的睡眠，对护肤很重要。皮肤经过白天风吹日晒后，需要休整以补充营养和修复损伤组织，而晚上10点到凌晨4点是皮肤休整的最佳时段。因此，要培养孩子养成规律生活、按时睡觉与起床的良好习性，特别节假日带孩子到外面玩了一天回来后，除了要及时为孩子清洗干净脸面和双手等暴露的皮肤外，晚上要严格控制孩子看电视或玩电脑游戏的时间，通常9点之前要上床，每天睡眠时间应保持在10个小时以上。

一旦孩子得了春季皮炎，一定要及时到医院接受正规治疗，医生会根据病情的轻重，给予相应的处理，父母千万不能擅自到药店乱买药膏给孩子涂抹。因为外用药膏大多含有激素类成分，如果使用不当，不仅不能治好春季皮炎，而且可能会人为造成另一种皮肤病——激素依赖性皮炎（表现为用药后短期内很快见效，停药后反而加重，长期使用皮肤会变得粗糙、萎缩，皮疹症状更加严重）。还要注意的是，患春季皮炎皮肤出现瘙痒或干疼时，切忌用热水烫洗，也不宜用碱性大的肥皂清洗，以免刺激皮肤，加重病情。病愈皮疹消失后，可出现暂时性色素沉着，但很快会消退，不必过多担忧。 （陈日益）