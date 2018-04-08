西藏连续七年开展免费体检惠及３００万人

记者从西藏自治区卫生计生委了解到，西藏目前正在对城乡居民和在编僧尼进行免费体检，这已是西藏连续第七年开展此项活动。２０１７年，西藏免费体检惠及约３００万人。

据了解，西藏自２０１２年开展免费体检以来，体检标准已从人均５０元提高到１００元，由自治区、地（市）和县（区）财政统一承担。医护人员进村、进社区、进寺庙，提供涵盖内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科以及血液、B超等项目的检查，每名参检人员都建立了健康档案。

除常规项目外，免费体检还针对高原发病特点和不同人群开展特殊检查。６岁以下儿童重点筛查有无先天性心脏病；６０岁以上老人重点筛查有无高原性慢性疾病和白内障等；西藏高发的寄生虫病、包虫病也已列入常规体检项目，确诊病人可在定点医院接受免费手术治疗。

近年来，西藏采取多种措施推动优质医疗资源下沉，促进全民健康覆盖。除接受区外援助外，自治区还组织区内城市医院对口帮扶阿里、那曲等地的高海拔边远贫困地区乡镇卫生院；全区所有三级医院均参与医联体建设，已形成自治区、地市分级诊疗疾病谱２１０９种；家庭医生签约服务试点拓展至拉萨、日喀则、山南和林芝，签约１０７万人次，重点人群签约率达６５%。