北京首家养老助残融合驿站正式运营

一键呼叫24小时急救、居家养老照料、提前预订老年餐桌……今年以来，亚运村街道的残疾人、老年人，尤其是残疾老年人可以享受到上述服务。北京青年报记者从亚运村街道获悉，经过三个月的试运行，日前本市首家集居家养老与社区助残服务于一体的“亚运村街道温馨助残养老驿站”正式挂牌运营。

79岁的鲁奶奶日前带着42岁的儿子来到亚运村街道的“温馨家园”。由于出生的时候脑缺氧，鲁奶奶的儿子一出生便有智力障碍，专为残疾人提供服务和活动场所的“温馨家园”就成了他常来的地方。从今年1月1日起，“温馨家园”增加了养老服务的功能并启动了试运行，娘儿俩每天没事儿就到这里坐坐，参加集体活动，享受助残助老的一系列服务。

据介绍，2017年亚运村街道开展了针对老年人残疾人的基础数据专项调查。调查显示：亚运村街道常住居民老龄化现象突出，地区残疾人的老龄化态势尤为明显。社区养老、紧急救助，特别是残疾人居家照料需求旺盛。为解决地区百姓的实际困难，亚运村街道决定建设养老服务驿站，“温馨家园”基础上的养老与助残融合的养老服务驿站应运而生。

北京青年报记者在驿站看到，小院子的入口处挂上了“养老服务驿站”和“温馨家园”两个牌子，院子内的一侧是不同功能的活动室，包括“才艺展示室”“心理咨询室”“康复训练室”等。朝阳区亚运村街道残联理事长任悦介绍说，这一融合式驿站是全市首个，服务对象主要是残疾人、老年人，尤其是残疾老年人。目前已经为200户居民安装了“一键呼叫”的电话机，便于老人与驿站联系，驿站所提供的服务对符合条件的老人和残疾人半价优惠。

目前，驿站可提供的服务包括日间照料、专业的肢体运动功能康复指导、站内就餐和免费送餐上门、免费上网、提供辅助器具租借、法律维权、心理咨询、手工制作、文娱活动等一系列内容。通过“一键式呼叫”，驿站可为辖区的老年人和残疾人员提供24小时生命和家庭财产安全的紧急救助及驿站服务人员上门协助救助服务，确保老年人和残障人员的居家安全；同时还可提供12小时的生活服务，预订粮油、蛋奶、水果、蔬菜、日用品，预约家政、家庭维修等日常生活服务，驿站服务人员随时为老年人和残疾人员提供入户上门服务。

亚运村街道相关负责人介绍说，驿站从今年1月1日开始试运营，在短短三个月的时间平均每天接到40多位老年人和残疾人的服务需求订单，辖区内已有3位残疾老人通过“一键式呼叫”得到及时救治，6位老人通过“IPSC智能呼叫”获取陪同就医服务。