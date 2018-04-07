33种常见癌症基因组分析出炉 新药研究或有新方向

一条重磅新闻刷爆了整个学术圈：通过对33种最常见癌症超过11000个肿瘤样本的分析，一份关于癌症的“世界地图”正式上线。这项凝聚了全世界无数顶尖肿瘤学家10多年工作的精华，发表在了29篇论文上，涵盖顶尖学术期刊《细胞》及其一系列子刊。

美国国立卫生研究院院长Francis S. Collins博士说：“这个项目是10多年来突破性工作的结晶!为癌症研究人员提供了前所未有的工具，让他们理解肿瘤在人体内如何诞生、何处诞生、为何诞生，并能更好地指导临床试验，使更好的疗法成为可能。”

不夸张地讲，这个被称为“癌症大地图”(Pan-Cancer Atlas)的项目，是癌症研究领域的一大里程碑。而它的启动与完成，则离不开科学家们如匠人一般，细致地描绘出地图的每个细节。

在研究之初，科学家们首先依照解剖学的角度，从人体的乳腺、肾脏、肺部等不同部位分离出了肿瘤的样本。随后，利用多种顶尖的技术平台，研究人员用细胞和遗传组成来对这些肿瘤进行进一步的区分。用已经显得有些陈旧的观点看，这些肿瘤来自33种不同的部位。但根据肿瘤的分子特征，它们实际上要被重新划分成28类。

这些分类颠覆了过去我们对肿瘤的认知。分析结果表明，许多看似不同的癌症，在根源上其实有着极高的相似性。举例来说，一些带有特定分子特征的类别，竟包括了25种(解剖学上)不同的肿瘤。这能让研究人员的目光透过肿瘤病发部位这一表象，直击癌症的最初根源。

更棒的是，这些分子分析结果与大量临床研究结合了起来，让我们能够理清不同的治疗方法对于特定类别的癌症，能有怎样的效果。这些数据将对全球所有的医生和研究人员公开。

在专家们看来，这个项目将直接造福于癌症研究与癌症新药的开发。“这些最新的成果有望让医药公司开发全新的癌症免疫疗法，或是让已经获批、治疗其他疾病的药物用于癌症的治疗。”加州大学旧金山分校(UCSF)的癌症与发育疗法项目主任 Christopher Benz教授评论道。

在基于癌症基因组的分析之外，这一系列研究还综合了癌症转录组、蛋白质组、甲基化组、临床数据、以及癌症医学影像。通过整合不同的数据类型，研究人员们相信这可以挖掘出关键的洞见，带来实际可用的信息。

“是时候重写癌症的教科书了!”Benz教授兴奋地说道。