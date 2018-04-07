转转脖子很舒服？医生:别再这么做了,护颈椎学这套操
指导专家：
朱立国，望京医院院长，脊柱科主任
擅 长：应用中西医结合的方法治疗各种类型的颈椎病、腰椎间盘突出症、腰椎滑脱等疾病。
不少人都有个习惯，对着电脑久了，喜欢360°的大转脖子，觉着很舒服很放松，直到采访了中国中医科学院望京医院院长，脊柱科主任朱立国教授后，才发现一圈圈转危害还不小!
常落枕当心颈椎退变
脖子经常疼、经常落枕，脖子一转就恶心、经常觉得脖子脖子发僵;看电视5、10分钟后脖子就有些僵硬了，出现这些症状都要当心颈椎可能有蜕变。
长时间低头看手机，颈椎也很容易疲劳!因为人的头颅重4.5～5.5公斤之间，低头时颈椎承受的压力倍增，当低头时头颈角度达60度时，压力高达27公斤以上。
转圈放松很伤颈椎
脖子僵硬了，很多人就会360度的转转脖子，咯哒咯哒响，认为活动了胫骨;确实活动完舒服了，但容易造成颈椎失稳，长时间会加重你的增生。
建议前屈、后伸、左右侧屈，有意识地锻炼某个肌肉。
颈椎病多放风筝
得了颈椎病的病人可以去放风筝，放风筝时一直抬头看，解决了“后伸不足”的问题，从而达到力学的平衡。
脊椎病本身是有自愈的倾向，可以自己恢复，轻微的颈椎病做一些康复操，可以解决。
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