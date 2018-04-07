指导专家：中国保健养生协会会长 吴大真

中医认为，虚胖是因为体虚，代谢能力弱，体内的垃圾不能得到及时地清除，于是堆积在身体里面，久而久之形成肥胖。

这种胖大多与气虚、阳虚有关。由于元气不足，机体往往不能很好地抵御外界病邪的侵袭，因此容易生病。平时，整个人也总是疲乏无力、精神不振、气短懒言、容易出汗、胸闷、消化不良等。

要想改善虚胖体质，可以从日常生活饮食起居等多个方面进行调节，加以改善，同时还可以辅助一些药茶减肥法。但是，虚胖的人不能乱喝减肥茶，比如抑制食欲之类的茶就不适合。因为虚胖的人本来身体就弱，如果再抑制食欲，会带来一系列不好的连锁反应。

什么样的减肥茶更适合虚胖人群?中国保健养生协会会长吴大真推荐杜仲茶。它能够有效解决虚胖者的减肥难题。

中药杜仲是由杜仲的干燥树皮经炮制而成，味甘、性温，入肝、肾经，具有补肝肾、强筋骨等功效。杜仲茶不含茶碱，无咖啡因，含有丰富的蛋白质、氨基酸，易吸收，有调节血脂、降血压、补肾护肝、通便利尿、增强免疫力等功效。现代研究表明，连续服用杜仲一个月以上，可明显降低人体皮下及内脏周围的中性脂肪含量，加快其他蛋白质的合成，消耗体内能源，从而减少积蓄在体内的中性脂肪，平均可减肥1.5～2.0公斤。

杜仲茶的冲泡方式很简单：取杜仲5～15克，用500毫升、85℃左右的开水冲泡，加盖闷泡5分钟即成。每餐半小时后饮用，每天坚持喝1000～1500毫升左右，长期坚持就会有效果。▲