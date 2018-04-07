癌症可按分子类型“归类”

据新华社电 美国国家卫生研究院资助的科学家团队完成大规模癌症基因组图谱绘制，他们根据基因变异和表达的相似性，提出可以按照分子类型给癌症“归类”。研究人员认为，这将为癌症诊断和治疗提供新思路。

5日发表在美国《细胞》杂志上的研究，对33种癌症、1万多个肿瘤病例的基因、表观遗传和蛋白质组学变化进行分析，确认约300种导致癌症的基因，并发现已经获批的疗法覆盖了超过半数肿瘤病例的基因突变。

这项于2005年启动的“癌症基因组图谱”大型研究发现，起源于同一细胞种类或属于同一系统的不同器官上发生的癌症，彼此之间存在相似性。

研究人员举例说，头部、颈部、肺部、食道、膀胱和子宫颈的鳞状细胞癌具有很强的分子相似性，可归为一类；胃癌、结肠癌和直肠癌等属于同一系统的癌症也存在分子相似性。相反，有的癌症虽发生在同一器官，但可能属于完全不同的分子亚型，例如肾癌。

论文共同作者、美国圣路易斯华盛顿大学研究人员丁莉说，对于有些癌症，以前我们一直把它们当作完全不同的疾病进行治疗，而这是首次对33种癌症背后的遗传学原因进行汇总分析，归纳总结。美国巴克老龄化问题研究所肿瘤学家克里斯托弗·本茨说，癌症基因组图谱数据可为开发抗癌新疗法提供希望，包括利用目前针对少数几种癌症效果显著的免疫疗法。