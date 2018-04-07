警惕！这六种晚餐最伤身

受访专家

中国抗癌协会肿瘤营养支持与治疗专业委员会委员

中国抗癌协会肿瘤营养支持与治疗委员会秘书长

哈医大四院消化科副教授

中华医学会消化病学会理事

一日三餐中，国人的晚餐最五花八门，有人大鱼大肉，有人以粥裹腹，有人干脆不吃，时间跨度也从傍晚五六点一直到凌晨一两点。在这场“晚餐危机”中，肿瘤和消化专家表示，以下六种晚餐对身体伤害最大。

加工肉太多，增加癌症风险。烤肉是很多“肉食动物”们晚餐桌上的主角。中国抗癌协会肿瘤营养支持与治疗专业委员会委员周春凌教授表示，晚餐食用过多烧烤、熏酱的肉类食物，如红肠、烤肉等，不仅营养欠佳，还会影响消化。在烧烤食物的过程中，会发生“美拉德反应”，气味虽香，但影响了蛋白质的消化吸收。此外，晚餐肉食当道、蔬菜不足，运动量又减少，易引发肥胖，甚至增加乳腺癌、结直肠癌等恶性肿瘤的风险。

因此，晚餐聚会应尽量远离烤肉，高血压、冠心病患者和消化吸收功能减退的老年人更应注意。尽量用焖、煮、炖等少油少盐的方法。

喝酒过量伤神经，损肝胃。有高兴也好，痛苦也罢，邀上三五好友“豪饮”是很多人的选择。哈医大四院消化科副教授刘勇表示，酒精会使人体的神经系统从兴奋到高度抑制，严重时还会破坏神经系统的正常功能。啤酒虽然浓度较白酒低，进入胃后，可使胃壁减少分泌前列腺素E，造成胃黏膜充血和水肿，出现食欲减退、上腹胀满。白酒啤酒一起喝更可怕，会加速白酒中的酒精在全身渗透，伤害肝、胃、肠、肾等器官，有人晚餐后大醉不醒，极易在睡梦中出现意外。

因此，最好不要饮酒，尤其是睡前4到6小时内。如果酒局无法拒绝，喝酒前最好先来杯温牛奶保护胃黏膜。需要注意的是，白酒和啤酒千万别选冰镇的，喝醉了可以喝点绿茶解酒。适量的红酒要比白酒、啤酒好得多。

不吃晚餐，胃喊饿，神经受累。在减肥圈子里“过午不食法”甚为流行，这样的饮食习惯减的不是肥，是你的健康。中华医学会消化病学会理事刘铁夫教授介绍，胃内食物的排空时间大概在4~6小时之间，排空之后，胃会继续分泌胃酸，如果没有食物中和，胃酸会长期侵蚀胃黏膜。多数减肥女性晚餐不吃主食之后，并没有增加动物性食品和豆制品，或者仅仅是增加了一点蔬菜、番茄、黄瓜之类低碳水化合物食品，蛋白质摄入量严重下降，同时还导致多种维生素和矿物质缺乏。此外，加班人群由于消耗能量大，不吃晚饭会使神经一直保持兴奋，得不到正常休息，影响第二天工作和学习效率。

老吃剩菜当心亚硝酸盐。亚硝酸盐会在胃里与胺类结合成亚硝胺，为一级致癌物。有些犯懒和爱节俭的人会吃点中午的剩菜打发自己。中国抗癌协会肿瘤营养支持与治疗委员会秘书长孙凌宇教授表示，曾有国内学者实验，将中午剩菜放入冰箱，6小时后（即晚饭时间）拿出加热，发现亚硝酸盐含量都有所增加，炒青菜增加16%，红烧肉增加70%，超过了国家《食品中污染物限量标准》。而18小时后（即次日早饭时间），所有菜品亚硝酸盐含量均超过国家标准。所以，做饭最好一次吃完，如果剩菜了，凉透后应立即放入冰箱。存放时间不宜过长，以不隔餐为宜，最好能在5个小时内吃掉。鱼虾蟹贝等蛋白质高的最好一顿搞定，否则剩了再吃对胰腺不好。肉类一定要将其热透，最好加热10分钟以上，或微波加热1分钟以上。不要吃热水或菜汤泡的剩饭，以免加热不彻底。

太辣伤肠胃、扰睡眠。周春凌教授解释道，晚餐进食麻辣食物的坏处，一是辣椒、花椒、胡椒、大蒜、生姜等食材对肠胃损害很大。二是辣椒所含的辣椒碱等刺激性特质会通过刺激人体舌尖，进而刺激大脑中枢神经和身体各部分的神经末梢，导致心跳加快、体温上升和较长时间的兴奋感，导致入睡晚和睡眠质量不高。

因此，麻辣食物是晚餐雷区，对患有口腔炎、咽喉炎、支气管炎症、消化性溃疡、胃肠炎、胆囊炎、慢性胰腺炎以及高血压等疾病的人更是禁区。

甜点让腰围变粗。油腻麻辣不让吃，甜点总可以吧！但晚餐吃甜点，同样有风险。甜点多为高糖（或高淀粉）、高脂食物，如曲奇、芝士蛋糕、巧克力饼干等。晚上摄入过量的糖或脂肪，运动量较白天却大大减少，易引起肥胖；精制糖类在体内代谢会消耗维生素和矿物质，经常吃精制糖会造成维生素、钙和钾缺乏等营养问题。因此，晚上吃甜点不是一个好主意，肥胖者、女性、龋齿、老年性白内障患者更要避免。

那么晚饭咋吃好？第一，最佳的晚餐时间是18点~20点左右，胃需要用3个小时消化食物。晚饭吃太晚，胃还在卖力“工作”，人就睡觉了，易致胃病。第二，最好选富含色氨酸的食物比如小米、海藻等，色氨酸可制造褪黑素，可以调节睡眠。还要多吃牛奶、蛋类、动物肝脏等富含维生素B12以及小麦、白菜等富含维生素B6的食物。维生素B12有助于消除焦虑，维生素B6则有利于安眠。第三，吃到七分饱。七分饱程度是指胃里还没觉得满，但对食物的热情已开始下降，吃饭速度变慢，虽还想再多吃，可如果把食物拿走，也就想不起来再吃了。此外，晚餐最好要细嚼慢咽，一口饭最好咀嚼20次左右，老年人则应咀嚼25~50次。▲ （生命时报特约记者 魏亚丰）