为什么有些人衰老得快？八种食物催人老

一样是50岁，有些人看起来像60岁，而有些人看起来却只有40岁，这种现象您一定不陌生。为什么有些人衰老得快，而有些人却总显得那么年轻？其实，衰老与基因、运动、饮食和环境密切相关，饮食不当也会加速衰老。有些食物是“催老剂”，大家千万要当心。

1．油炸食物。油炸食物包括常见的炸薯条、油条、油炸饼、炸里脊等。油炸食物在高温下会产生很多有害物质，有些物质不仅致癌，还会引起体内的氧化应激反应，导致自由基增多，造成氧化损害，加速身体组织细胞的氧化衰老。另外，油炸食物含脂高，热量高，容易引起超重和肥胖。身体过多的脂肪组织会影响身体新陈代谢和内分泌，使组织和功能受损，加速机体衰老。

2．腌制和烟熏食品。这类食物含盐很高，高盐分会损害胃黏膜，加重肾脏负担，而且会升高血压，使身体各方面受损，加快衰老。 另外，腌制和烟熏食品不新鲜也不卫生，加工过程中会产生大量有毒、有害物质，常吃这类食品会影响基因的复制，使细胞活力下降。

3．罐头类食品。罐头类食品食用方便，种类多样，很多人喜欢食用。但罐头类食品在加工过程中，大都添加很多添加剂、盐分或糖分，比起那些新鲜食物，营养素也少。因此，长期食用罐头十分不利于健康，会加速身体组织的退化和衰老。

4．加工肉制品。火腿、香肠等加工肉制品不仅失去了肉类的新鲜，还加入了亚硝酸盐、食盐和其他添加剂。高盐是“健康杀手”，会降低细胞活力，加快机体衰老。世界卫生组织也已将加工肉制品列为人类明确的致癌食品。

5.高脂食物。高脂食物往往芳香诱人，但它们却是催老食物，不宜多吃。高脂食物容易氧化酸败，同时产生大量脂质过氧化物，并在体内促发自由基链反应，导致机体氧化损伤，进而催人衰老。

6．霉变食物。食物发霉后会产生大量的霉菌、毒素，这些毒素会损害肝脏、肾脏、神经系统等，甚至会致癌。发霉的花生、玉米等粮油制品会产生黄曲霉毒素；发霉的甘蔗会致命；变质的鱼虾蟹会产生胺类、组胺、硫化物等有害物质；不卫生的发酵食品如臭豆腐、豆瓣酱时常受到肉毒素污染。多吃新鲜卫生食品，避免实用霉变食品，有害物质也就难以侵袭到你。

7．含铅食物。铅是有毒金属，进入人体会对造血、肝脏以及神经组织造成损害，并引起神经障碍、记忆力衰退，还会使人面色灰暗，过早衰老。 含铅食物大多源于工业铅的污染，包括爆米花、松花蛋、水果蔬菜的表皮、金属盒子食品、膨化食品、彩印包装食品。另外，生活中也有含铅污染源，包括化妆品、染发剂、印刷品、报纸、油漆、蜡笔、玩具等，要当心这些含铅物品对食物的污染。

8．含铝食物。铝同样是对人体有害的金属，进入人体后会逐渐累积，与多种蛋白质、酶结合，影响体内多种生化反应。铝侵入人体后，也会损伤大脑，导致记忆减退，甚至痴呆，还可能出现贫血、骨质疏松等病，加速衰老。食物中的铝大多源于食品制作过程中加入的含铝添加剂，如明矾，主要含铝食物有油条、威化饼干、膨化食品、虾片、油炸小食品、加工水产品等。▲ (第三军医大学营养与食品研究中心副教授 常 徽)