很长时间以来，炒饭在人们心目中的“地位”都不太高。在一部分人看来，炒饭无非就是处理剩饭的一种方法，更谈不上什么营养。

首先，炒饭的原料是剩饭，重新加热一次，维生素会有损失，特别是维生素B1，所以营养价值不及新煮出来的米饭。

其次，经过存放之后，米饭中的淀粉会有一定程度的老化回生，质地变硬的同时，消化速度也会变慢，对那些消化不良的人不太适合。

再次，炒饭在炒制的过程中，必然要加入一些油脂，会增加炒饭的能量值和脂肪含量，如果把炒饭还当主食吃，就不利于保持体重。

最后，米饭基本上不会空口吃，总是要配合各种菜肴的，能够保证食物多样性。然而，做成炒饭之后，并没有提供足够的蔬菜，不符合食物多样化的原则。 不过，一类吃法是否健康，还不能那么简单地得出结论。其实只要我们应用一些烹调技巧和营养智慧，炒饭仍然可以纳入到健康饮食当中，可以为食物多样化做出贡献，甚至可以成为糖尿病、高血脂、高血压患者饮食的一部分。要做到这一点，只需用几个小办法：

1.增加食材的多样性。炒饭时不仅加入鸡蛋，还可以加入很多蔬菜食材。比如香菇、蘑菇等菌类蔬菜，笋丁、胡萝卜丁、芹菜丁、黄豆芽等耐炒蔬菜，比如各种豆腐干和煮鸡胸肉粒，甚至还可以放进去一点松子、花生碎、核桃碎等坚果类食材。这样搭配之后，能让炒饭的颜色、口感和味道变得更加丰富多彩，营养平衡也随之改善。

2.减少精白米饭的比例。烹煮米饭时，不妨加入各种杂粮和豆类，比如大麦、小米、燕麦米等，在炒饭时也可以加入甜豌豆、毛豆、甜玉米粒等新鲜种子食材来配合。人们会意外地发现，咀嚼性强、纤维含量高的杂粮，做成炒饭后会更香浓、更美味。

3.减少炒饭的用油量。米饭是淀粉类食品，用普通锅来炒的时候，很容易粘锅。如果用不粘锅来炒，就能避免用油过多和粘锅问题。另外，炒饭时尽量只放一次油。先放油炒香调料，放入蔬菜丁、豌豆丁、香菇丁等，炒到半熟时，加入米饭同炒，最后把鸡蛋打散倒入锅中，令其均匀地粘在米饭表面上，就可以达到少油又美味的“金裹银”效果。

4.控制炒饭的用盐量。因为要把炒饭当成主食，如果加盐太多，就会造成一餐中钠摄入过量的麻烦。所以炒饭时宜配合多种香辛料，除了最常用的葱花，还可以少量配合小茴香、肉桂粉、黑胡椒、咖喱粉等其他香辛料，增加香气，弥补少放盐造成的口味损失。另外，还可以用鸡精来等量替代食盐。由于鸡精中的含钠量大约为盐的一半，如果等量替换，既能减少含钠量，又能增加风味，比较容易被人们接受。

5.用少油蔬菜来配合炒饭。虽然丰富配料之后，炒饭已经含有一部分蔬菜，但和一日500克蔬菜、一餐200克蔬菜的目标还相去甚远，而且其中几乎不含有绿叶菜。所以，炒饭不能作为一餐的全部，比如配合一些蔬菜类食品。同时，考虑到炒饭中已经加入了油脂，蔬菜的烹调就应当注意少油，比如把绿叶菜做成白灼、油煮、炒拌、生拌等。

在添加了大量配料之后，炒饭就变成了一种增加食物多样性的简易方法，也是一个避免食物浪费的好方法。

比如说，家里炖了一只鸡，鸡汤喝了，翅腿吃了，留下白色的鸡胸肉，食之无味，弃之可惜。把它切成小粒，加入炒饭里，配合葱花和胡椒粉的香气，家人就会欣然接受。又比如说，其他配料和米饭的比例达到1∶1甚至更高，就可以把一碗米饭炒成两碗的量，特别是对需要控制碳水化合物的糖尿病人和减肥者很有帮助。他们可以用其他配料来填充体积，特别是甜豌豆、菌类、笋丁等高饱腹感配料，在减少一半精白主食的情况下仍然能够维持良好的饱腹感，对控制体重非常有利。▲ (中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 范志红)