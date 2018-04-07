阿尔茨海默症，俗称老年痴呆症，是一种起病隐匿、进行性发展的神经系统退行性疾病，85岁以上老年人患病率可达20%~30%。其典型症状为记忆力下降、失语、失认、视空间技能损害、执行功能障碍以及人格和行为改变等，其他症状还有焦虑、抑郁、便秘等。

《柳叶刀》刊文称，约35%的痴呆症病例可归因于一些生活因素，而全球超过1/3的痴呆症可通过干预生活方式得到预防，现将其归为7类。

1.中年失聪。研究称，中年失聪会使患病风险增加9%，是影响较大的危险因素。因此，要注意保护听力，若听力下降要及时配助听器。

2.早期教育缺失。它能增加8%的患病风险。在相应年龄段加强教育和文化修养，能做到早期预防。

3.一些疾病影响。 高血压会导致脑血管病变，影响大脑血供及血流速度；糖尿病、肥胖等也可能引发血管堵塞，都能在一定程度上诱发此病。未患痴呆症的中老年人积极治疗高血压，控制好血糖、体重等，是预防该病的有效措施。

4.吸烟。吸烟会影响血压，增加凝血因子，使血管系统受损，可能对脑血管和脑细胞造成影响。此外，香烟的烟雾里还包含已知神经毒素。

5.未及时治疗的抑郁。老年期抑郁症会增加患病风险，约30%~50%的患者伴有抑郁。临床上，抑郁症还会使患者认知障碍加重、日常能力丧失、病情进展加速。因此，老年人要注意调节情绪，必要时可遵医嘱使用抗抑郁药物。

6.缺乏身体锻炼。调查显示，爱锻炼的人，阿尔茨海默病风险下降45%。适度的体育锻炼能改善情绪、维持身体正常机能、保持认知完整。

7.社会隔离。长期与社会隔离，会增加高血压、心血管疾病和抑郁的风险。老年人拥有丰富社交能预防或延缓痴呆。▲