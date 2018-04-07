儿童用药安全已成为社会问题

有关数据显示，我国3500多种药品制剂中，儿童专用剂型仅占1.7%；全国4000多家药企中，专为儿童生产药品的企业不足5%，专业儿童药品牌只有“小葵花”等个位数厂家……国家食药监局相关数据显示，在药品临床试验注册项目中，国产药品注册信息达到16万多条，其中儿童药品仅有2698条，仅占全部药品的1.63%；临床试验登记的儿童药品仅占2.35%，而欧美发达国家该项数字超过20%。在近日举行的2018中国儿童安全用药大会上，首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫指出：“适宜儿童的制剂缺乏，儿童用药说明书信息缺乏，儿科用药指南、标准缺乏，临床用药供应不足等是目前我国医疗机构儿童用药面临的4个大问题。由于缺乏适宜儿童用药的剂型与规格，儿科临床不得不手工分剂量给低龄儿童服用。”

倪鑫说，儿童药匮乏，成人药滥用等，导致儿童安全用药已经成为一个社会问题。《2016年儿童用药安全调查报告白皮书》显示：因为用药不当，中国每年有约3万儿童陷入无声世界，造成肝肾功能、神经系统等损伤的，更是难以计数。药物中毒儿童占所有就诊儿童的比例，已从2012年的53%上升到2014年的73%。

中国工程院副院长樊代明院士表示，随着二胎政策的全面落地，儿童人口基数的进一步扩大，儿童用药问题将更加紧迫。南京市儿童医院院长黄松明在接受记者采访时表示：“儿童有特殊的生理状态，儿童有特殊的药代动力学以及安全的毒理性东西。所以，我们的儿科一直在呼吁，儿童不是成人的缩小版，儿童一定要用儿童药。”

与会者强调，解决儿童用药问题绝不是一朝一夕，一蹴而就的简单任务，是长期复杂的系统工程，需要我国相关政府部门、科研单位、医药企业、临床机构的全面参与和通力合作，保障儿童用药，需要大家共同行动。